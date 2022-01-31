"مُكره البلطان لا بطل .. لهذا السبب باع الشباب إيجالو للهلال"

نجح الهلال في تتويج تحركاته المثمرة في سوق الانتقالات الشتوي بالتعاقد مع أوديون إيجالو مهاجم الشباب وهداف الدوري السعودي بجانب أندرسون تاليسكا برصيد 12 هدفًا.

الصفقة جاءت مفاجئة للجميع، خاصة أن المهاجم النيجيري يُمثل عنصرًا مهمًا للغاية لدى الليوث وأحد أهم أسباب منافستهم على لقب الدوري السعودي مع الاتحاد والنصر والهلال.

ما هو سبب تخلي الشباب عن إيجالو لصالح الهلال؟

أشاد الناقد الرياضي محمد الشيخ بنهج خالد البلطان رئيس الشباب خلال سوق الانتقالات الشتوي، مؤكدًا أنه تعامل بواقعية ممتازة مع وضع ناديه المالي.

وأوضح الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" أن البلطان كان مكره لا بطل فيما يخص بيع إيجالو للهلال، وذلك لأنه كان بحاجة للمال وتحديدًا مبلغ 43 مليون ريال سعودي للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وأضاف "خالد البلطان قدم واقعية إدارية وتصالح مع الواقع أكثر من محاولة إرضاء الجماهير والاصطدام بالواقع".

تابع " الشباب مطالب بتسديد 43 مليون ريال للحصول على الكفاءة المالية، لو لم يُسددها وتعاقد مع لاعبين جدد سيتضاعف المبلغ في الصيف، وسيُصبح عاجزًا عن التسديد ودعم الفريق، البلطان باع إيجالو بمبدأ "مكره أخاك لا بطل".

"لا يوجد رئيس أم مسؤول يُمكن أن يُفرط بهداف الدوري إلا بطريقة "مجبر لا بطل"، وقد استفاد بالحصول على مبلغ مالي كبير، وبجانب هذا باع المدافع إيجور الذي هو أقل من اللعب للشباب، وكذلك ضم لاعبين جدد مثل إياجو سانتوس ولوسيانو فييتو وجون ماري".

أتم "بالتالي البلطان سدد الالتزامات المالية وحصل على شهادة الكفاءة المالية ودعم الفريق بلاعبين جدد، كان يشكو من واقع مالي صعب لا حل له إلا أن يُدعم ماليًا أو يدفع من ماله الخاص، وقد تعامل مع ذلك الوضع بواقعية ونجح في النهاية في تسديد الالتزامات المالية ودعم الفريق بحيث يبقى في المكان المناسب لظروفه".

ماذا قدم إيجالو مع الشباب هذا الموسم؟

مذهل هي الكلمة المناسبة لوصف موسم إيجالو مع الشباب في الدوري السعودي، إذ خاض جميع مباريات الفريق الـ18 وأحرز خلالها 12 هدفًًا وصنع هدف واحد.

ويُعد صاحب الـ32 عامًا أفضل مهاجم في الدوري السعودي هذا الموسم وأحد أهم أسباب تواجد الشباب ثالثًا في جدول الترتيب خلف الاتحاد والنصر.

المهاجم كان قد استدعي لتمثيل منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا لكن ناديه لم يسمح له بالذهاب بحجة أن خطاب الاستدعاء لم يصل في الموعد المحدد نتيجة خطأ من الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

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