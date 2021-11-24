بعد رحيل حمد الله .. رد فعل مثير للجدل من تاليسكا

أثار البرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب نادي النصر الجدل، وذلك بالتزامن مع إعلان نادي النصر عن فسخ التعاقد مع زميله بالفريق، المغربي عبد الرزاق حمد الله.

النصر أعلن عن فسخ التعاقد مع حمد الله، وذلك لأسباب قانونية، حيث لم يتم الإعلان عن الأسباب بالتفاصيل بشكل رسمي، وذلك ليرحل اللاعب المغربي عن الفريق العاصمي.

تاليسكا نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له أثناء إجراء الإحماء مع فريقه النصر، قبل انطلاق إحدى المباريات.

وعلق تاليسكا على الصورة قائلًا: "الشعور بمشاعر طيبة لما سيأتي، من الرياض المملكة العربية السعودية".

ونشر اللاعب البرازيلي تعليقه قبل دقائق من إعلان النصر عن فسخ تعاقدمه مع حمد الله، وهو ما يعني أنه كان يعلم قرار إدارة ناديه بإنهاء تعاقدها مع اللاعب المغربي.

وانتقل تاليسكا إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي جوانزهو الصيني، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة، في ظل اقترابه من الانتقال إلى الهلال، ثم تعاقد النصر معه في آخر لحظة.

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ويعاني نادي النصر خلال الوقت الحالي، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار خلال آخر 5 مباريات، حيث خسر نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال، ثم خسر مباراتين وتعادل مثلهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.