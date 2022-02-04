أسرار مرعبة .. تاليسكا: حمدالله يتحدث بسوء عن اللاعبين، قررت الرحيل بسببه

أطلق أندرسون تاليسكا مهاجم النصر تصريحات نارية ضد زميله السابق ومهاجم الاتحاد الحالي، عبد الرزاق حمدالله، كما أشار إلى أن فيديو "أنا نصراوي" الشهير له كان موجهًا ضد الهلال وجمهوره.

النصر نجح في ضم النجم البرازيلي بداية الموسم الجاري بعد صراع شرس مع الهلال، وقد أعلن الفريق عن انضمامه بمقطع فيديو ظهر به اللاعب يضحك بطريقة مستفزة ويقول "أنا نصراوي".

ماذا قال تاليسكا عن اختياره للنصر وفيديو "أنا نصراوي"؟

صاحب الـ27 عامًا أكد أنه وقع للنصر مفضلًا إياه عن الهلال بسبب مشروع الفريق وسعيه للفوز بالألقاب وخاصة دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أنه شبهه بفريقه السابق بشكتاش.

وأكد خلال تصريحاته لبرنامج "كورة" أنه وقع على العقد فورًا وهنا قال له وكيله أنه أصبح نصراويًا فأعجبته الكلمة رغم أنه لم يكن يدرك معناها.

وأضاف "أعجبت بمشروع النصر وسعيه للفوز بدوري أبطال آسيا، عند وصول عرضه تبادر إلى ذهني فريقي السابق بشكتاش، يعيشان نفس الأوضاع تقريبًا، رأيت العرض والمشروع مناسبان لي وقررت التوقيع".

أضاف "وكيلي قال لي أنني أصبحت نصراويًا، أعجبتني الكلمة رغم أنني لم أدرك معناها فيما بعد، هل كانت موجهة؟ بالطبع، الجميع يعلم أنني كنت في مفاوضات مع الهلال، والمشاكسات جزء من كرة القدم لكن في إطار الاحترام بالطبع".

ماذا قال تاليسكا عن حمدالله وتغير النصر بعده؟

صاحب الـ12 هدفًا في الدوري السعودي هذا الموسم أشاد بزميله الكاميروني فيسنت أبو بكر، مؤكدًا أن العلاقة بينهما ودية جدًا رغم أنهما ليسا صديقين مقربين ولا يخرجان معًا كثيرًا.

وأضاف "أحب أبو بكر وهو بحبني، لسنا مقربين ولا نخرج معًا لكن الدنيا علمتني أنني أستطيع أن أحب شخصًا ما دون أن يكون قريبًا مني، نتفاهم جيدًا ولا يوجد بيننا أي غيرة أو حساسية، أفرح إن سجلت أنا أو سجل هو الهدف".

كلام تاليسكا اختلف تمامًا عند الانتقال لزميله السابق حمدالله، إذ أكد أنه كاد أن يرحل عن الفريق بسببه بعد عدة أسابيع، وأشار إلى أن النصر تغير للأفضل كثيرًا بعد رحيله.

إذ قال "عرفت حمدالله لمدة قصيرة ويبدو أن انتقالي للنصر لم يعجبه، سأتحدث بصراحة وأكشف أسرارًا لا يعلمها الجمهور للمرة الأولى، كدت أن أرحل عن الفريق بعد 3 أشهر بسببه، كانت أفكاري آنذاك تدفعني للرحيل عن النصر".

تابع "حمدالله صنع مسيرة مذهلة مع النصر، سجل أكثر من 100 هدفًا وهذا إنجاز ليس سهلًا أبدًا، لكنه لم يشعر بالراحة لالتحاقي بالفريق وصنع مشكلة معي بعد أول مباراة بحجة أنني لا أمرر له بل لأبو بكر وبيتروس فقط، بسبب مشاكله فكرت بعد 3 أشهر بشراء 6 حقائق سفر لكنها فارغة الآن".

"فكرت بالرحيل لأنه يخلق أجواء مشحونة في الفريق واللاعبون الصغار يتحاشون التعامل معه، لا أعرف طبيعة اللاعبين السعوديين لكني بدأت أفهم ذلك، أشعر أن لي سنوات في النصر وليس مجرد عدة أشهر، اللاعبون المحليون حين لا يحبون شخصًا ما يُفضلون كبت ذلك داخلهم كنوع من الاحترام لهذا الشخص".

"اليوم لدينا لاعبين محليين مهاريين ومميزين، خالد الغنام مثلًا مهاري جدًا، يحتاج لينضج قليلًا لكنه مهاري رائع، قبل ذلك وخلال وجود حمدالله في الفريق لم يكن يلعب كذلك، سألته عن ذلك فأجابني أن حمدالله كان يُوبخه حين يصنع له الكرة ويطلب منه مجرد التمرير له، وقد لاحظت دخول حمدالله في مشادات مع اللاعبين كثيرًا في التدريبات بخصوص تمرير الكرة له، لديه تصرفات غريبة داخل الفريق، وأنا لا ألومه لكن ألوم من سمح له بذلك".

أتم "شعرت منذ المباراة الأولى أن حمدالله ليس صادقًا في علاقته معي، الإنسان يشعر بتقبل الآخر له، استشعرت ذلك منذ سجلت الهدف الأول، فهو لم يحتفل معي به. أبو بكر أيضًا لم يكن مرتاحًا بوجود حمدالله، كان يشعر أنه مكبل الأيدي، إذ كيف يمكن أن تتقبل لاعبًا يتحدث بالسوء عن اللاعبين في غرفة الملابس؟ كيف ستشعر وأنت تعلم ذلك؟ لو ظللنا نتحدث عن حمدالله سنصنع فيلمًا، لكن يبقى ما فعله مع النادي يُحترم بالطبع، فعل الكثير من الأمور الإيجابية مع النادي لكن خروجه كان قبيحًا".

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