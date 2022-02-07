بعد تألقه في أمم إفريقيا .. ثنائي إنجليزي يتنافس على توقيع أبو بكر

فتح تألق فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي ومنتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2021 الباب لعودته مجددًا للعب في أوروبا.

أبو بكر تُوج هدافًا للبطولة القارية برصيد 8 أهداف، وقد أصبح أول لاعب يستطيع تجاوز حاجز الـ7 أهداف منذ حسام حسن وبينديكت ماكارثي في نسخة 1998.

ناديان من الدوري الإنجليزي يتنافسان على خدمات أبو بكر

المهاجم صاحب الـ29 عامًا ارتبط بعدد من الأندية عقب ظهوره المميز في كأس أمم إفريقيا، وقد أوضح موقع Fichajes.net الإسباني أن ناديي ليستر سيتي ووست هام الإنجليزيان ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، ومن المتوقع أن يدخلا في منافسة شرسة للفوز بخدماته عقب نهاية الموسم الجاري.

أبو بكر سبق أن حظي بمسيرة ممتازة في أوروبا خاصة مع بورتو البرتغالي، حيث لعب معه لـ6 مواسم قبل أن يرحل إلى بشكتاش التركي عام 2020 ومن ثم إلى النصر السعودي بداية الموسم الجاري.

اللاعب صاحب البنية الجسدية القوية استطاع إحراز 58 هدفًا خلال 125 مباراة لعبها بقميص بورتو في جميع البطولات، بجانب منحه 16 تمريرة حاسمة لزملائه.

كيف كانت مسيرة أبو بكر مع النصر هذا الموسم في الدوري السعودي؟

المهاجم الكاميروني كان محل صراع كبير في الصيف القادم بين ناديي النصر والاتحاد، وقد نجح الفريق العاصمي في الفوز بخدماته في النهاية.

ولم يلعب أبو بكر كمهاجم في النصر سوى لعدد قليل من المباريات، إذ تواجد في خانة الجناح نظرًا لشغل المغربي عبد الرزاق حمدالله مركز المهاجم، ورغم ذلك إلا أنه نجح في إحراز 5 أهداف وصناعة 3 خلال 15 مباراة من الدوري السعودي.

النصر وبعد فسخ عقد حمدالله تعاقد في سوق الانتقالات الشتوي الماضي مع الأوروجوياني جوناثان رودريجيز، وهو ما يعني عودة أبو بكر للعب في الجناح.