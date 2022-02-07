النصر لـESPN: نجمنا ليس مجرد مرشح بل فائز

خطف هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر السعودي، في مرمى الطائي، أنظار العالم بأكمله، حتى تحدثت عنه صحف عالمية.

البرازيلي قاد العالمي للفوز أول أمس الأحد، أمام الطائي، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة انتهت بفوز النصر برباعية مقابل هدف وحيد، سجل منها تاليسكا هدفين، وبيتي مارتينيز وجوناثان رودريجيز هدف لكل منهما.

تاليسكا سجل هدفه الثاني في الدقيفقة 26 من عمر الشوط الأول بطريقة مميزة للغاية، إذ سدد الكرة بكعب القدم في المرمى، بعدما راوغ دفاعات الخصم.

حساب صحيفة "ESPN" الإسبانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحدث عن الهدف، إذ كتب: "مرشح مؤكد لجائزة بوشكاش! قام تاليسكا بإحراز هدف بكعب خلفي مثلما فعلها لوتشو سواريز من قبل مرة واحدة، إذ سدد تسديدة خلفية، وارتفعت الكرة، لتنتهي في زاوية الشباك بالسعودية".

حساب النصر اعترض على كون تاليسكا مجرد مرشح لجائزة بوشكاش، كأفضل هدف في عام 2022، مؤكدًا أنه سيفوز بالجائزة بشكل مؤكد.

وكتب حساب العالمي: "تصحيح: ليس مرشح مؤكد، بل فائز مؤكد، وهنا يمكنك الاستمتاع بها مرة أخرى من زاوية مختلفة جديدة".

Correction :

Confirmed candidate ❌

CONFIRMED WINNER ✅😎



And Here you can enjoy it one more time from a new different angle 🪄🤩 https://t.co/VM67sS4tHN pic.twitter.com/MB2DALwHlH — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 7, 2022

يذكر أن هذا الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 38 في وصافة جدول الترتيب، بفارق ست نقاط عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة، لكن للعميد مباراة مؤجلة.

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