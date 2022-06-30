"مغامرة مثيرة" .. أول رسالة من جارسيا لجماهير النصر

المدرب الفرنسي يستعد لانطلاقته مع النصر

وجه المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني الجديد لفريق نادي النصر، أول رسالة للجماهير الصفراء، بعدما تولى مسؤولية تدريب العالمي بشكل رسمي.

ما هي رسالة جارسيا الأولى لجماهير النصر؟

بدأ جارسيا في التفاعل مع جماهير نادي النصر، وذلك بعد أن تولى مسؤولية تدريب العالمي، حيث عبر عن تحمسه لانطلاق تجربته مع الفريق الأصفر.

ونشر المدرب الفرنسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يوجه فيها رسالة إلى جماهير النصر.

رودي قام بنشر الصورة التي تجمعه بمسلي آل معمر رئيس النصر، وهما يحملان القميص الأصفر، وعلق عليها قائلًا: "نراكم قريبًا لمغامرة جديدة ومثيرة".

See you soon @AlNassrFC for a new exciting Adventure

RG @AlNassrFC_EN pic.twitter.com/Szcsn2dnpp — Rudi Garcia (@RudiGarcia) June 30, 2022

من هو جارسيا؟

جارسيا أحد الأسماء المهمة في الدوريات الأوروبية، إذ سبق أن عمل مع أندية روما ومارسيليا وأخيرًا ليون الذي رحل عنه العام الماضي.

التجربة الأفضل للمدرب صاحب الـ57 عامًا كانت مع ليل، والتي امتدت من 2008 حتى 2013، وشهدت تتويجه بلقب الدوري الفرنسي وقادته فيما بعد للانتقال إلى إيطاليا حيث تولى تدريب فريق العاصمة 3 مواسم.

جارسيا صاحب الشخصية الصارمة خاض موسمًا مذهلًا مع ليون في 2020-2021 على صعيد دوري أبطال أوروبا، إذ قاد الفريق لنصف النهائي بعد تخطيه يوفنتوس ومانشستر سيتي في المراحل الإقصائية، لكنه فشل في تجاوز عقبة بايرن ميونخ الذي تُوج بطلًا فيما بعد، وقد رحل عن ليل بنهاية الموسم بعد حلوله رابعًا في الدوري الفرنسي.

اقرأ أيضًا ..

"جارديم يجعلنا نخاف على النصر من جارسيا!"

جول 11 | ماذا قدمت 34 صفقة؟ .. أفضل وأسوأ الصفقات بالدوري السعودي 2021-22

النصر يتفوق على ليون ويخطف ظهير ريمس