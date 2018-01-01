رسميًا - فسخ عقد مراد العقبي مع منتخب تونس

عرض جديد تلقاه صاحب الـ53 عامًا، فضل على إثره الرحيل عن الجهاز الفني لنسور قرطاج

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجريء، اليوم السبت، الموافقة رسميًا على فسخ تعاقد مراد العقبي؛ المدرب المساعد بالمنتخب التونسي، بناءً على طلبه.

وكان العقبي قد تولى المسؤولية الفنية لنسور قرطاج عقب إقالة فوزي البنزرتي؛ المدير الفني السابق، قبل أن يتراجع الاتحاد التونسي ويقرر التعاقد مع الفرنسي آلان جريس مديرًا فنيًا للنسور.

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الاتحاد التونسي أوضح أن العقبي طلب فسخ تعاقده بعدما تلقى عرضًا لتولي منصب المدير الفني للملعب القابسي، بجانب تواصل رئيس النادي مع الجريء متمنيًا الموافقة على رحيل المدرب.

وجاء في بيان اتحاد الكرة: "بعد التشاور مع الناخب الوطني آلان جريس وبقية أعضاء المكتب الجامعي تقرر الموافقة على فسخ عقد مراد العقبي بالتراضي مع الجامعة".

يذكر أن العقبي كان قد تولى المسؤولية الفنية من قبل للملعب القابسي في ديسمبر عام 2016 وحتى مايو 2017، قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني للمنتخب التونسي كمدرب مساعد.

وخلال هذه الفترة، قاد صاحب الـ53 عامًا الملعب القابسي للفوز في ثماني مباريات، وتعادل في سبع آخرين، وخسر أربعة لقاءات.