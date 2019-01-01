مدرب اتحاد كلباء: لو اللاعبين في يومهم سننتصر على الشارقة

كتيبة فيفياني في مواجهة صعبة مع صاحب الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يهدف الإيطالي فابيو فيفياني؛ المدير الفني لاتحاد كلباء، لإلحاق الهزيمة الأولى بالشارقة الموسم الجاري، معربًا عن ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق ذلك.

الفريقان من المقرر أن يلتقيا بعد غدٍ الجمعة، على ملعب اتحاد كلباء، ضمن الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "التحضير لهذه المباراة ليس سهلًا لي كمدرب، لأننا سنواجه بطل دوري الخليج العربي، لكن الجميع متحمس لخوض هذه المباراة، ومهمتنا تحقيق الثلاث نقاط لضمان البقاء".

الشارقة الإماراتي يُصدر بيانًا رسميًا يستنكر فيه تجاوزات الجماهير

"وأضاف: "المباراة ستكون صعبة على كلا الفريقين، وعلينا تقليل الأخطاء، لأن الشارقة فريق قوي ومتماسك، وكل الفرق تسعى لإلحاق الهزيمة الأولى به، إذا كان فريقنا في يومه سنحقق الفوز".

مدرب كلباء اختتم: "كل مباراة نخوضها هدفنا الفوز بها أيًا كان الخصم، والجميع متعطش لحصد الفوز الأول الغائب من الدور الثاني، أنا كلي ثقة في اللاعبين".

يذكر أن كتيبة فيفياني تحتل المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يأتي الشارقة في الصدارة بـ51 نقطة.