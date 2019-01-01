الشارقة الإماراتي يُصدر بيانًا رسميًا يستنكر فيه تجاوزات الجماهير

كانت لجنة الانضباط في اجتماعها، قد غرمت نادي الشارقة 50 ألف درهم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أصدر نادي الشارقة الإماراتي بياناً رسميًا يستنكر فيه تجاوزات جمهور "الملك" ضد نادي العين في مباراة الفريقين بدوري الخليج العربي الأسبوع الماضي.

وكانت لجنة الانضباط في اجتماعها، قد غرمت نادي الشارقة 50 ألف درهم، لرشق بعض جماهير النادي حافلة لاعبي العين بزجاجات المياه، وذلك أثناء مباراة الفريقين ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي الجمعة الماضي، والتي انتهت بالتعادل (2 - 2).

وقال بيان النادي : "يستنكر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، سالم عبيد الحصان الشامسي، التصرفات غير المسؤولة لقلة من الجماهير التي حضرت مباراة الشارقة ضد شقيقه العين في الجولة 21 من دوري الخليج العربي، والتي أقيمت على استاد خالد بن محمد في 17 أبريل (نيسان) الماضي".

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وأضاف البيان : "النادي يؤكد على اعتزازه بجمهور نادي الشارقة الوفي وتقديره لحرص جماهير النادي العريضة على تواجدها في المدرجات بكثافة ودعمه ومؤازرتها للفريق، مما كان له بالغ الأثر الإيجابي على مسيرة الفريق الناجحة، إلا أنه يرفض رفضاً قاطعاً محاولات البعض التطاول على جماهير الأندية، والتي يحمل مجلس إدارة النادي لها احتراماً وتقديراً كبيرين ولكل أركان المنظومة الرياضية".

بيان من رئيس نادي الشارقة الرياضي:

« يستنكر رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة الرياضي، سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي، التصرفات الغير مسؤولة لقلة من الجماهير التي حضرت مباراة الشارقة ضد شقيقه العين في الجولة 21 من دوري الخليج العربي، والتي اقيمت على استاد خالد بن محمد بتاريخ 17 إبريل pic.twitter.com/phF3lKLwFr — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) April 23, 2019

وأكمل : "يعبر نادي الشارقة الرياضي عن حرصه الدائم على خروج جميع المباريات التي يستضيفها على ملعبه بصورة تليق باسم النادي وجماهيره العريقة، ويشدد على متابعة ورصد إدارة النادي لهذه الممارسات غير الرياضية في المدرجات ومحاسبة المتسببين فيها، لضمان عدم تكررها مرة أخرى".

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وأنهى الشارقة : "أعطى رئيس مجلس إدارة النادي توجيهاته لشركة نادي الشارقة لكرة القدم، بالتعامل الحازم مع الخارجين عن السلوك الرياضي من بعض الجماهير، وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة في هذا الشأن من اللجان المسؤولة داخل الشركة، ويناشد رئيس مجلس الإدارة جماهير النادي بالتمسك بالقيم والأخلاق والمعنى السامي لمفهوم الروح الرياضية مثمناً دورهم الداعم للنادي".