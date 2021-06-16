منظمة تقتحم مواجهة فرنسا وألمانيا بمنطاد ووقوع إصابات

السلام الأخضر يصيب مشجعي يورو 2020 خلال مباراة فرنسا وألمانيا

حاولت منظمة "جرين بيس" إيصال صوتها بالاحتجاج على التهديدات المستمرة للبيئة ضد أحد رعاة البطولة لكن صوتها لم يصل بل أصاب مشجعين وانتهى باعتذارها مع تهديد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بملاحقتهم قضائيًا.

اعتذرت منظمة "جرين بيس" لمشجعين خلال مباراة فرنسا وألمانيا أمس الثلاثاء جراء سقوط منطاد احتجاجي تابع للمنظمة.

احتجاج انتهى بإصابات

وكانت "جرين بيس" أو منظمة السلام الأخضر المعنية بالحفاظ على البيئة قد قررت الاحتجاج خلال مباراة فرنسا وألمانيا على ملعب أليانز أرينا في ميونخ في ألمانيا ضمن مباريات المجموعة السادسة بيورو 2020 والتي انتهت بفوز فرنسا بهدف عكسي لماتس هوملس مدافع ألمانيا.

خطة المنظمة العالمية غير الحكومية كانت الاحتجاج على شركة سيارات ألمانية وهي إحدى رعاة البطولة ومطالبتها بالكف عن استخدام النفط في سياراتها حفاظًا على البيئة وذلك بتسيير منطاد فوق الملعب خلال المباراة.

الخطة لم تسر على ما يرام بعدما علق بأسلاك الكاميرا العنكبوتية في الملعب ليضطر مسير المنطاد للنزول على المدرجات وأرض الملعب حيث كان قريبًا من ديدييه ديشان مدرب فرنسا بعد بداية المباراة وهو ما دفع أنطونيو روديجر مدافع منتخب ألمانيا للذهاب والاطمئنان على مسير المنطاد.

اعتذار من منظمة السلام الأخضر

وأصيب مشجعان ونقلا إلى المستشفى على إثر الحادث لتصدر المنظمة بيان اعتذار عقب نهاية المباراة تقول فيه: "نعتذر بشدة للشخصين اللذين أصيبا وللجماهير وكذلك للاعبين".

وتابعت المنظمة في بيانها "كان من المقرر أن يطير المنطاد حول الملعب ثم تُلقى كرة رخوة مع رسالة احتجاجية لراعي يورو 2020. نطالب بوضع حد لإنتاج محركات السيارات التي تضر بالمناخ والبدء في العمل على إنتاج محركات EVs- التي تعمل بها السيارات الكهربائية".

وأوضحت المنظمة أن مشكلات تقنية واجهت مسير المنطاد ما استدعى نزوله اضطراريًا لأرض الملعب مع وعدها بإيضاح ما حدث والتسبب في ذلك.

يويفا يهدد والاتحاد الألماني يدين

ومن جهته هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعد الحادث الذي وصفه بـ "المتهور والخطير".

وفي بيانه الرسمي قال يويفا: "قبل بداية مباراة فرنسا وألمانيا في يورو 2020 في ميونخ دخل محتج أرض الملعب عبر الجو محاولًا الهبوط على أرض الملعب. تسبب هذا العمل غير المتوقع، الذي كان من الممكن أن يسفر عن عواقب وخيمة لعدد كبير ممن حضروا اللقاء، في إصابة عدد من الحضور ونقلهم إلى المستشفى؛ سنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة الآن. يويفا وشركاؤها ملتزمون بتطبيق خطة يورو 2020 للتنمية المستدامة وتنفيذ مبادرات للتقليل من انبعاثات الكربون. من حسن الحظ أن المباراة لم تتأثر بها العمل المتهور والخطير لكن عدة أشخاص أصيبوا".

ولم يكن يويفا وحده من ندد بما حدث فالمتحدث الرسمي باسم المنتخب الألماني، جينس جريتنير، دان ما حدث وقال: "يدين الاتحاد الألماني لكرة القدم ما حدث بالطبع لأنه- المسير- ليس وحده بل أشخاص غيره أصيبوا. هذا ليس مقبولًا فالوضع كان ممكن أن يصبح أسوأ"