مدافع مانشستر يونايتد السابق ينصح سولشار بعدم ضم أومتيتي

المدافع الفرنسي تم عرضه للبيع في الصيف القادم

نصح ميكيل سيلفستر مدافع مانشستر يونايتد السابق، الشياطين الحمر، بعدم التعاقد مع مواطنه الفرنسي صامويل أومتيتي.

تقارير إسبانية أكدت هذا الأسبوع، أن برشلونة مستعد للتخلي عن أومتيتي، من أجل ضم مع الهولندي ماتياس دي ليخت.

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مانشستر يونايتد وسيتي هما الأندية الأكثر اهتماما بضم اللاعب، ولكن سيلفستر له رأي آخر حول تلك الصفقة.

وقال مدافع يونايتد السابق:"مانشستر دائماً يسعى خلف النجوم الكبار، ولكني لا أرى أومتيتي لاعباً للفريق".

وأضاف:"إيريك باييه لديه جميع المقومات للنجاح في قلب الدفاع، مانشستر يبحث عن الأفضل وهذا شيء طبيعي".

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وتابع:"في رأيي أن النادي عليه التركيز بشكل أكبر في خط الوسط وتدعيمه".

وفي نهاية حديثه أعرب سيلفستر عن تأييده لقرار يونايتد بالتعاقد بشكل دائم مع أولي سولشار، بعد النتائج الطيبة التي حققها النرويجي منذ وصوله في ديسمبر الماضي.