ميسي: أحلم بتحقيق بطولة مع الأرجنتين وأتمنى عودة رونالدو

تعرف على تصريحات ليونيل ميسي حول الأرجنتين وكريستيانو رونالدو

أكد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، رغبته تحقيق بطولة مع منتخب الأرجنتين كما تحدث عن أهمية كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في الدوري الإسباني.

ميسي وصل إلى 4 نهائيات مع منتخب الأرجنتين ولكنّه لم يحقق أي بطولة حتى الآن.

وقال البرغوث في تصريحات إذاعية: "لا أحد يجبرني على اللعب مع المنتخب ورغم نصائح الكثير بالاعتزال الدولي لكنني مصر على الاستمرار والمحاولة لأجل حصد بطولة مع التانجو".

وتابع: "هذا الجيل تعرض للكثير من الانتقادات رغم أننا قدمنا كل شيء لأجل المنتخب، الأمر وصل أن ابني سألني ذات يوم لماذا يقتلونك في الأرجنتين؟ كنت غاضبًا لأننا خسرنا 3 نهائيات متتالية لأن هناك لاعبون يستحقوا التتويج باللقب مثل دي ماريا وهيجواين".

البرغوث وجه انتقادات كبيرة للصحافة الأرجنتينية مشيرًا إلى أنّهم يفتعلون المشاكل ونشر الشائعات، مشيرًا إلى أنّ البيسيليستي احتاج لبعض الحظ الذي وقف بجانب إسبانيا في كأس العالم 2010 لأن التتويج بالمونديال شرف لأي لاعب ومهما حقق مع برشلونة فلن يعوض ذلك عن إخفاق المونديال.

وحول الإصابة، صرّح صاحب الكرات الذهبية الخمسة: "أعاني من آلام في العانة وتحتاج إلى وقت للتعافي ولكني أعرف طريقة التعامل مع الأمر كما أنّ المدرب، ليونيل سكالوني، يعلم ذلك ولهذا لم ألعب مباراة المغرب".

وأردف: "كريستيانو رونالدو أضاف الكثير للدوري الإسباني وعودته ستكون رائعة دون شك، كما أنّ بوجوده في يوفنتوس أصبح الفريق الإيطالي مرشحًا أكثر للفوز بدوري أبطال أوروبا".

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وواصل: "الأفضل في العالم؟ كيليان مبابي ونيمار ولويس سواريز وسيرجيو أجويرو قد يكونوا كذلك. هناك أكثر من لاعب رائع في الوقت الحالي".

واختتم: "لا أشجع ريفير بليت وجميعنا نحب أولد بويز عدا أخي الأوسط. سافر إلى مدريد لمشاهد نهائي كوبا ليبرتادوريس رفقة ابني لأنه حدث استثنائي".

جدير بالذكر أنّ إيرنستو فالفيردي أكد أنّ إصابة ميسي منذ ديسمبر الماضي ولكنّه يتعافى بصورة جيدة.