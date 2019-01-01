مخيتاريان يلوم إيمري على فشله مع أرسنال

الإصابة تسببت في تعطيل مسيرة الجناح الأرميني مع روما

وجه هينريك مخيتاريان جناح أرسنال المعار لروما، اللوم للمدرب أوناي إيمري بخصوص رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي.

اللاعب الأرميني انضم لروما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد، بسبب هبوط مستواه الشديد مع أرسنال.

مخيتاريان قال عن سبب هذه الخطوة:"إيمري يهتم أكثر من اللازم بالنواحي الخططية وهو ما تسبب في تغيير مركزي".

وأضاف:"مكاني الطبيعي على الجناح، ولكنه أعطاني تعليمات بالرجوع لمساندة المحور الدفاعي في بناء اللعب".

وتابع:"الأدوار التي منحها لي مع أرسنال تسببت في هبوط معدلي التهديفي وكذلك الصناعة وخلق الفرص".

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واستكمل صاحب الـ30 سنة:"أريد اللعب بحرية كاملة والتحرك في المساحات، ولكن من المهم أيضا اتباع تعليمات المدرب".

يذكر أن الأرميني لعب 4 مباريات فقط مع روما هذا الموسم، حيث تسببت الإصابة في تعطيل انطلاقته مع الذئاب.