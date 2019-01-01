محمد عواد : الدوري السعودي أقوى من المصري وهذا الحارس يُعجبني أداءه

عدم وجود عرض رسمي من نادي الوحدة الذي يلعب بين جدرانه حالياً

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الحارس الدولي المصري محمد عواد، حارس مرمى الوحدة الحالي والمعار من النادي الإسماعيلي عن حقيقة العروض التي وصلت له خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما تطرقت العديد من الصحف.

الحارس المتألق بالدوري السعودي أكد في تصريحات لقناة "العربية" عدم وجود عرض رسمي من نادي الوحدة الذي يلعب بين جدرانه حالياً.

وحول تلقيه عروض من أندية الدوري السعودي للمحترفين قال : أتمنى أن تكون هناك مفاوضات مع أندية سعودية في الفترة المقبلة، علما بأنه لا توجد أي مفاوضات في السعودية أو مصر حاليا، وأرى أن الدوري السعودي أقوى من المصري والأفضل في المنطقة.

وبالحديث عن العرض الرسمي الذي وصل له قال: العرض الذي وصلني كان من أوروبا، وهو العرض الوحيد الذي أمتلكه الآن.

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وكانت العديد من التقارير المصرية قد تحدثت عن رغبة ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع محمد عواد.

وحول الحارس الأفضل، أشاد محمد عواد بالمستوى الذي قدمه مليك عسلة، حارس مرمى الحزم، خلال الموسم الجاري، بالرغم من أن فريقه يتواجد في مؤخرة الترتيب.

يُذكر أن محمد عواد من أبرز الحراس الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي، مما جعله مطلوبًا في أكثر من نادي.