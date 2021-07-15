محرز: لا يوجد طموح أعلى من السيتي.. والأغبياء يفسدون كرة القدم

رياض محرز نجم مانشستر يؤكد سعادته بالاستمرار في صفوف مانشستر سيتي، ويكشف علاقته مع جوارديولا.

يرى النجم الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن مستقبله لا يزال مرتبطًا بملعب "الاتحاد" حيث يطمح لتحقيق المزيد من النجاحات مع بطل الدوري الإنجليزي.

وأجرى محرز مقابلة مع قناة "Oui Hustle" على موقع "يوتيوب" لمقاطع الفيديو، تحدث خلالها عن العديد من الأمور، أبرزها مستقبله، وعلاقته مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

ماذا قال محرز عن مستقبله؟

قال رياض محرز متحدثًا عن مستقبله: "ماذا لو أردت أن أرتفع أكثر؟ لا أرى حقًا ما هو أعلى من مانشستر سيتي".

وأضاف: "تجربة بطولة جديدة؟ لا، أنا أحب إنجلترا وكرة القدم الإنجليزية رائعة، لا يزال لدي الكثير من الأهداف لأحققها هنا".

ماذا قال محرز عن جوارديولا؟

وتطرق محرز في تصريحاته إلى الحديث عن بيب جوارديولا مدربه في مانشستر سيتي قائلًا: "بيب بالنسبة لي هو فترته في برشلونة، عندما كنا صغارًا أحببنا فريقه".

وأضاف: "عندما ترى أنه يريدك معه فهذا ممتع، لم يكن التأقلم في مانشستر سيتي سهلًا، لكنني كنت بحاجة إلى بعض التعديلات".

وتابع: "علاقتي مع جوارديولا اليوم؟ حسنًا هي علاقة بين لاعب ومدربه، وهو مدرب كبير للغاية، والكل يعلم ذلك بالفعل".

ماذا قال محرز عن إخفاق مبابي في اليورو؟

وخلال المقابلة، سئل محرز عن إخفاق مبابي مع منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا، وقال: "كرة القدم تحدٍ مستمر، لقد رأينا ذلك مع مبابي، فاز بكأس العالم قبل ثلاث سنوات، لكنه أضاع ركلة ترجيح في اليورو".

وأضاف: "الجميع انتقده وطالته سهام النقد، كل ما فعله سابقًا لم يكن مهمًا، إنه في الماضي".

وأكمل: "عليك أن تنظر إلى الأمام، عندما تفوز عليك أن تعود في العام المقبل وتحاول الفوز مرة أخرى، هذه هي العقلية الصحيحة لكل من حققوا نجاحًا كبيرًا".

من هو مثل محرز الأعلى؟

فاجأ محرز الجميع بإجابته، حيث قال: "حسنًا إنه رافاييل نادال، عندما فاز ببطولة رولان جاروس للمرة 11، عاد للمحاولة والفوز من جديد".

وأضاف: "ها هو الآن لا يزال يتابع، ويضغط على نفسه رغم الإصابات، يتقدم ويفوز، هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون، عندما تفوز عليك أن تعيد الكرة، أو سنقول إننا انتهينا، عليك أن تتفوق على نفسك في كل وقت".

ماذا قال محرز عن العنصرية في عالم كرة القدم؟

قال قائد منتخب الجزائر: "أعتقد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يجب أن يتخذ المزيد من الإجراءات ويفرض العقوبات، وأن يكون أكثر صرامة حتى يتوقف هؤلاء الأشخاص عن أفعالهم".

واختتم محرز تصريحاته قائلًا: "خلاف ذلك، سوف تستمر العنصرية، وسيكون هناك دائمًا غبيان أو ثلاثة يفسدان الأمور".

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