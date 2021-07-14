المراهنات تكشف وجهة بيل الجديدة.. نادٍ بعيد عن الأضواء تمامًا!

هل تحدث هذه الصفقة؟

أحد أهم ألغاز سوق الانتقالات الصيفية 2021 هو جاريث بيل، هل يبقى مع ريال مدريد أم يرحل؟ وإذا ما رحل، هل يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أم سيذهب إلى نادٍ خارج الحدود البريطانية؟

للإجابة على هذا السؤال، ذهبت صحيفة "ماركا" للنظر إلى ما تقوله "منصات المراهنات"، حيث برزت وجهة غريبة جدًا للنجم الويلزي في الفترة المقبلة.

ولا يزال بيل مرتبطًا بعقد ممتد حتى صيف 2022 مع ريال مدريد، وقد أعلن عبر وكيله في وقت سابق أنه لن يرحل عن سانتياجو برنابيو قبل انقضاء هذه المدة، نظرًا للراتب الضخم الذي يتقاضاه.

ما هي وجهة بيل الجديد بحسب المراهنات؟

المرشح المفضل لكسب توقيع جاريث بيل بحسب ما يراهن عليه الناس، هو فريق كارديف سيتي، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الممتازة الإنجليزية.

ويرجع طرح اسم كارديف إلى حقيقة أن هذه البلدة الويلزية هي مسقط رأس بيل، وقد يفكر صاحب الـ31 عامًا في العودة إلى أصوله بآخر أيامه في كرة القدم.

ويأتي توتنهام كالخيار الثاني بالنسبة لوكالات المراهنات فيما يتعلق بوجهة بيل، وبعد ذلك إنتر ميامي الأمريكي.

الغريب بحسب ماركا أنه لم يطرح أبدًا انتقال جاريث بيل إلى الدوري الصيني على الرغم من الأموال الطائلة التي توفرها الأندية هناك للنجوم من عينته.

هل يرحل جاريث بيل عن ريال مدريد؟

يُشار هنا إلى أن المدرب الجديد لريال مدريد كارلو أنشيلوتي أكد على أنه يُخطط للموسم الجديد مع جاريث بيل بصورة طبيعية، خصوصًا وأن العلاقة بين الثنائي مميزة للغاية.

اللاعب نفسه في تصريحات خلال منافسات يورو 2020 قال أنه "مضطر" ولا يمتلك خيار آخر للتعامل مع أنشيلوتي، وذلك بعد الإشادة بالمدرب الإيطالي وعملهما في السابق سويًا.

ريال مدريد متمثل في رئيسه فلورنتينو بيريز يحلم بالتخلص من بيل والتخلص من حمل راتبه البالغ 15 مليون يورو سنويًا حتى يتسنى له التعاقد مع أسماء أخرى، في مقدمتها كيليان مبابي.

كيف كانت مسيرة بيل في الفترة الماضية؟

بعدما تم تجميده تمامًا في فترة زين الدين زيدان، رحل بيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة بالموسم الماضي، لكنه لم يحظ بأفضل علاقة مع جوزيه مورينيو.

وبعد إقالة الاستثنائي تحسن مردود الدولي الويلزي كثيرًا، غير أن ذلك لم يحفز إدارة دانييل ليفي على دفع أي مبلغ فيه لتجديد الإعارة أو شرائه بصورة نهائية.

بعد ذلك خاض بيل يورو 2020 مع منتخب ويلز حيث أٌقصيت بلاده من دور الـ16 على يد الدنمارك، بينما هو قدّم أداءً متوسطًا وتلقى انتقادات كثيرة بشكل عام.

وبعد اليورو بدأت أنباء تتحدث عن إمكانية اعتزال بيل لكرة القدم، بيد أن اللاعب أكد بقائه على الأقل للموسم المقبل في عالم الساحرة المستديرة.

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