ما وراء المنطق - الدوري الأفضل في العالم

هل يوجد دوري هو الأفضل في العالم؟

هو خلاف لا يمكن حسمه وربما لن يُحسم في أحد الأيام أبدًا لأنّه في الأساس مبني على قاعدة غير موجودة في عالم كرة القدم.

الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، كيف ذلك وفرق الدوري الإسباني مسيطرة على البطولات القارية خلال العقد الأخير؟ وماذا عن الدوري الإيطالي؟ إنه جنة كرة القدم يا صديقي.

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كل مشجع يرى دوريًا بعينه هو الأفضل في العالم، ولكن هل يوجد حقًا أي دوري من الدوريات الخمس الكبرى أو غيرها يستحق أن يحصل على لقب الأفضل.

لأن الأوسكار والكرة الذهبية يخدعانك

حينما يرغب شخص ما في معرفة أكثر عمل فني من فيلم أو مسلسل تحبه يسأل "ما هو فيلمك المفضل؟" السؤال هنا يتعلق بالتفضيل الشخصي وليس الفيلم الأفضل، والفارق أنّ المفضل تعني أن الأمر يختلف من شخص لآخر بينما الأفضل هو حكم عام.

ولكن هناك جوائز فردية تقتل هذا الأمر، فحفل الأوسكار الذي أُقيم منذ أيام اختار بالفعل أحد الأفلام ليكون الأفضل في كل هام، ومع ميل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إلى أفعل التفضيل دائمًا فكان لابد من تحول المفضل إلى الأفضل.

الأمر ذاته ينطبق على كرة القدم، هناك الكرة الذهبية المقدمة كل عام، وهناك من قبلها فريق القرن، وهناك العديد من الجوائز التي جعلت الأذهان دائمًا تميل إلى فكرة وجود شخص أو فريق أو دوري هو الأفضل بالنسبة للجميع.

التنافس القاتل

وحتى في غياب هذه الجوائز، فرغم أنّ كرة القدم لعبة تعتمد على التقدير الشخصي للفرد تمامًا مثل الأعمال الفنية، تختلف في فكرة وجود جمهور ومشجعين وتنافس.

أنت مشجع لبرشلونة، فبالتالي لن تقول إن ريال مدريد هو الأفضل، قلبك معلق بليفربول وفرق انجلترا ولذلك لن ترى الدوري الإيطالي هو الأفضل وهكذا.

الصراع الجماهيري جعل الرغبة الدائمة هي إثبات أنّ الفريق الذي أتابعه أو الدوري الذي أهتم بمشاهدته هو الأفضل على الإطلاق ويجب اعتبار هذه حقيقة راسخة لا جدال ولا نقاش فيها.

ما الأفضل؟

ما يتم تجاهله كثيرًا أنّ الدوريات نفسها اختلفت مع مرور الوقت؛ الكرة الإنجليزية لم تعد إنجليزية، فبقدوم مدربين أمثال يورجن كلوب وبيب جوارديولا وماوريسيو بوتشيتينو وغيرهم ظهرت طرق لعب مختلفة، فلم تعد كل الفرق تلعب كرات طولية على سبيل المثال.

المنافسة نفسها اختلفت، ففي وقت من الأوقات كان ليفربول المهيمن ثم جاء مانشستر يونايتد وفرض سيطرته وبعدها وجد منافسة قوية من أرسنال ثم تشيلسي وانضم لهم لاحقًا مانشستر سيتي وعاد توتنهام ليظهر بين الكبار.

الآن ليفربول ومانشستر سيتي في القمة، وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام يحلمون فقط بمركز مؤهل للأبطال.

فرق الليجا تقدم كرة القدم مختلفة، فهناك الضغط العالي والضغط العكسي والبناء من الخلف وكثرة التمريرات القصيرة، إيطاليا لم تعد موطن الكرة الدفاعية وأصبح الآن الدفاع يعتمد على طريقة رجل لرجل وظهرت أفكار مختلفة مع أنطونيو كونتي وجاسبريني وماوريسيو ساري وغيرهم.

الدوريات تختلف خلال الوقت وأحيانًا بين الموسم والآخر. نعم هناك قواسم مشتركة تتواجد لفترة من الزمن ولكن سرعان ما تتغير، كما أنّ الشكل الفني في الملعب يتعلق بالتفضيلات الشخصية ولا شيء غير ذلك.

الأمر هنا لا يتعلق بوجود دوري واحد يجب أن يكون الأفضل طوال الوقت، بل بوجود طرق لعب مختلفة، قد تعجب البعض ولا تعجب الآخر وهذا أمر طبيعي ومنطقي في كرة القدم.

لا يوجد دوري هو الأفضل في العالم، فبدلًا من استغراق وقت طويل في إقناع العالم بأن الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الإيطالي أو غيره هو الأفضل، شاهد واستمتع.