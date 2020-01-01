ما هو سبب تسمية عمر السومة بـ"العقيد" وأول من أطلقه عليه

بدأ مسيرته مع نادي الفتوة السوري منضمًا له عام 2001

فرض اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي نفسه واحدًا من أفضل المهاجمين في الكرة العربية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل ما يُقدمه رفقة الراقي.

ويعتبر الدولي السوري من أبرز المهاجمين العرب الذين يلعبون في الدوريات العربية، لما يملكه من حس تهديفي عالي سواء بالرأسيات أو الركلات الحرة أو ركلات الجزاء، كما يجيد السومة اللعب بكلتا قدمية.

اللاعب الذي بدأ مسيرته مع نادي الفتوة السوري منضمًا له عام 2001 عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا، حقق الكثير من الأرقام والإنجازات حتى الآن.

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بداية المحطات البارزة في مشوار السومة كانت موسم 2009–10، حيث تمكن من مساعدة فريقه الهابط إلى الدرجة الثانية بالتتويج بالمركز الأول والعودة إلى دوري الأضواء.

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وفي أغسطس 2011 انتقل السومة إلى نادي القادسية الكويتي، خلال الفترة التي قضاها في القادسية حقق معهم العديد من الألقاب، وفي الموسم الأخير له في الدوري الكويتي حقق لقب الهداف بتسجيله 23 هدفًا ليساعد فريقه بالتتويج بلقب الدوري.

مرحلة جديدة كانت الانتقال إلى النادي الأهلي السعودي في يوليو 2014 في عقد مدته عامين، وفي أول لقاء للسومة وفي أولى جولات دوري عبد اللطيف جميل أمام نادي هجر والتي انتهت بنتيجة 6–1 لصالح الأهلي، تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف ليكون أول هاتريك يسجله مع النادي وأول هاتريك يُسجل في ملعب الجوهرة.

واستمر تألق السومة مع الأهلي ليحقق لقب هداف الدوري لثلاث مواسم متتالية بعد ذلك، وبقيادة اللاعب السوري استطاع النادي الأهلي تحقيق لقب الدوري والذي كان غائباً عن الفريق منذ أكثر من 32 سنة.

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كما نجح "العقيد" كما تُلقبه الجماهير أن يكون سابع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري السعودي، منذ تطبيق نظام الاحتراف موسم 2007 / 2008.

أما على الصعيد الدولي فقد كان السومة من ضمن الفريق المشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2012 والتي حققها المنتخب السوري بعد تغلبه على المنتخب العراقي في النهائي، ثم عاد إلى تشكيلة المنتخب السوري المشارك بتصفيات كأس العالم 2018 بعد غياب 5 سنوات، ويتواجد حتى الآن رفقة نسور قاسيون.

ما هو سر تسمية عمر السومة بالعقيد

في أكتوبر 2015 كشف الدولي السوري عن اللقب المُفضل له على الصعيد الشخصي، مشيرًا إلى أن لقب "العقيد" هو الأقرب إلى قلبه، خاصة عندما يأتي من جماهير الأهلي.

السومة كشف عن أول شخص أطلق عليه هذا اللقب قائلاً : "المعلق عبدالله الغامدي هو من أطلق لقب العقيد عليّ ،هو معلق عزيز، وهو من الألقاب المحببة الى قلبي.

وشكر السومة جماهير الأهلي التي تُطلق عليه هذا اللقب قائلاً : "جماهير الأهلي ليس لها مثيل، فهم الجمهور الملكي الذي يعشق النادي بطريقة لا توصف، ويكفي دعمهم لي وتشجيعي بلقب العقيد".