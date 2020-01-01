شرط وحيد من ميلوفيتش لخلافة جروس في قيادة الأهلي

دخلت إدارة الراقي في مفاوضات مع المدير الفني الصربي

كشف تقارير صحفية عن الشرط الذي وضعه المدير الفني الصربي فالدان ميلوفيتش من أجل قيادة النادي الأهلي السعودي خلال الفترة المُقبلة.

ودخلت إدارة الراقي في مفاوضات مع المدير الفني الصربي من أجل خلافة المدرب السويسري المُقال كريستيان جروس.

صحيفة "الاقتصادية" قالت أن المدرب الصربي اشترط على إدارة النادي، أن تحول في حسابه البنكي خمسة ملايين ريال مقدم عقد حتى يتسنى له الحضور إلى جدة لإكمال بقية التفاصيل ومن ثم التوقيع رسميًا.

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وبحسب التقارير فأن إدارة الراقي قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضاتها مع ميلوفيتش لتولي المسؤولية الفنية لفريقها لمدة عام ونصف العام، حيث إنها اتفقت معه على كل التفاصيل المتعلقة ببنود العقد ومدته بما فيها القيمة المالية.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات بين الجانب الأهلاوي والمدرب ميلوفيتش وصلت إلى مراحل متقدمة، واقترب الطرفان من الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد.

وكان النادي الأهلي قد مر عليه 4 مدربين خلال الموسم الحالي بداية من برانكو إيفانكوفيتش، صالح المحمدي، كريستيان جروس وأخيرًا مازن بهكلي.

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الجدير بالذكر أن آخر محطات ميلوفيتش التدريبية كانت مع نادي النجم الأحمر الصربي، حيث أشرف وقتها على تدريب محترف الأهلي الحالي ماركو مارين.