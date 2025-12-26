تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoبيسا
Stadio Romeo Anconetani
team-logoيوفنتوس
ما القنوات الناقلة لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب روميو أنكونيتاني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بيزا ويوفنتوس ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

استطاع البيانكونيري أن يوقف تقدم روما في الجولة السابقة ليُحافظ على المركز الخامس برصيد 29 نقطة، ليتقلص الفارق بينه وبين الذئاب إلى نقطة واحدة فقط، بينما يفرق بينه وبين الصدارة 4 نقاط، على الجانب الآخر يحتل بيزا المركز قبل الآخير برصيد 11 نقطة، وبالتأكيد يسعى لتصحيح أوضاعه في أسرع وقت لتجنب الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بيزا ويوفنتوس في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 27 ديسمبر 2025، على استاد روميو أنكونيتاني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
Stadio Romeo Anconetani

ما القنوات الناقلة لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvهاني الشهري

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة بيسا ضد يوفنتوس

بيساHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestيوفنتوس
1
أدريان سامبر
4
أنتونيو كاراتشيولو
94
جيوفاني بونفانتي
5
S. Canestrelli
36
غابرييلي بيتشينيني
8
مالت هوجولت
15
ادريسا توريه
3
S. Angori
20
ميشيل أيبشير
9
هنريك ميستير
10
ماتيو تراموني
16
ميشيل دي جريجوريو
8
تيون كوبمينرس
15
بيير كالولو
3
جليسون بريمر
27
أندريا كامبياسو
19
كيفرين تورام
21
فابيو ميريتي
10
كينان يلدز
18
فيليب كوستيتش
5
مانويل لوكاتيلي
30
جوناثان دايفيد

3-4-2-1

يوفنتوسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألبرتو جيلاردينو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج بيزا ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

بيزا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات بيزا ويوفنتوس في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

