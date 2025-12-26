ما القنوات الناقلة لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب روميو أنكونيتاني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بيزا ويوفنتوس ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

استطاع البيانكونيري أن يوقف تقدم روما في الجولة السابقة ليُحافظ على المركز الخامس برصيد 29 نقطة، ليتقلص الفارق بينه وبين الذئاب إلى نقطة واحدة فقط، بينما يفرق بينه وبين الصدارة 4 نقاط، على الجانب الآخر يحتل بيزا المركز قبل الآخير برصيد 11 نقطة، وبالتأكيد يسعى لتصحيح أوضاعه في أسرع وقت لتجنب الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بيزا ويوفنتوس في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 27 ديسمبر 2025، على استاد روميو أنكونيتاني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي Stadio Romeo Anconetani

ما القنوات الناقلة لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv هاني الشهري

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج بيزا ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات بيزا ويوفنتوس في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026