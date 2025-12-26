ما القنوات الناقلة لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب روميو أنكونيتاني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بيزا ويوفنتوس ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.
استطاع البيانكونيري أن يوقف تقدم روما في الجولة السابقة ليُحافظ على المركز الخامس برصيد 29 نقطة، ليتقلص الفارق بينه وبين الذئاب إلى نقطة واحدة فقط، بينما يفرق بينه وبين الصدارة 4 نقاط، على الجانب الآخر يحتل بيزا المركز قبل الآخير برصيد 11 نقطة، وبالتأكيد يسعى لتصحيح أوضاعه في أسرع وقت لتجنب الهبوط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
موعد مباراة بيزا ويوفنتوس في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 27 ديسمبر 2025، على استاد روميو أنكونيتاني.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.
|القنوات الناقلة
|المعلق
|stc tv
|هاني الشهري
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة بيزا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.
وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.