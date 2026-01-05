تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoبارما
ستاديو إينيو تارديني
team-logoإنتر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب إنيو تارديني مباراة مهمة تجمع بارما وإنتر ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل النيراتزوري الصدارة برصيد 39 نقطة، بعد الفوز على بولونيا في الجولة السابقة، ليستمر في التربع على عرش صدارة السيري آ بفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان، لذا فبالتأكيد يسعى الإنتر للفوز للمحافظة على مركزه الأول.

على الجانب الآخر يحتل بارما المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة، وعلى الرغم من أنه يُعد بعيداً بشكل نسبي عن مراكز الهبوط، ولكن بالتأكيد سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية في لقاءه أمام الأفاعي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بارما وإنتر في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأربعاء 7 يناير 2026، على استاد إنيو تارديني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو إينيو تارديني

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvأحمد الحامد

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

تشكيلات بارما ضد إنتر

بارماHome team crest

4-3-3

التشكيل

3-5-2

Home team crestإنتر
40
ايدواردو كورفي
14
ايمانويلي فاليري
15
C
إنريكو ديل براتو
27
S. Britschgi
39
اليساندرو تشيركاتي
16
مانديلا كيتا
22
أوليفييه سورنسن
10
أدريان بيرنابي
9
ماتيو بيليغرينو
17
جاكوب أوندريجكا
21
جايتانو أوريستانيو
1
يان سومر
31
يان بيسيك
30
كارلوس أوجوستو
25
مانويل أكانجي
11
لويس هنريكي
20
هاكان تشالهان أوغلو
32
فيديريكو ديماركو
8
بيتار سوسيتش
22
هنريك مخيتاريان
94
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو
10
C
لاوتارو مارتينيز

3-5-2

إنترAway team crest

بارما
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • C. Cuesta

إنتر
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج بارما وإنتر في المباريات الأخيرة

بارما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات بارما وإنتر الأخيرة

بارما

آخر 5 مباريات

إنتر

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

0