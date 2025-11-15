ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب النرويج ضيفاً على نظيره منتخب إيطاليا في مواجهة قوية ضمن الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب النرويجي ضمن الوصول "عمليًا" إلى كأس العالم، بينما ينتظر الإيطاليون معجزة حقيقية للفوز بنتيجة قياسية على رفاق هالاند قوامها 17 هدفًا للتأهل!.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، على ملعب سان سيرو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إيطاليا والنرويج عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

نتائج إيطاليا والنرويج في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إيطاليا والنرويج في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026