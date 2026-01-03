ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب جوزيبي مياتزا مباراة مهمة تجمع إنتر وبولونيا ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل النيراتزوري الصدارة برصيد 36 نقطة، بعد الفوز على أتالانتا في الجولة السابقة بهدف دون رد، ليستمر في التربع على عرش صدارة السيري آ بفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان، لذا فبالتأكيد يسعى الإنتر لاستغلال هذه الهدية والمحافظة على مركزه الأول.

على الجانب الآخر يحتل بولونيا المركز السابع برصيد 26 نقطة، ولم يُهزم سوى في 4 مواجهات فقط من أصل 16 لقاء خاضهم في الدوري حتى الآن، كما أنه استطاع أن يتأهل على حساب الأفاعي في كأس إيطاليا منذ أسابيع قليلة، لذاً فقد يكون عقبه كبيرة أمام الإنتر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وبولونيا في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 4 يناير 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج إنتر وبولونيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنتر وبولونيا الأخيرة

ترتيب إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026