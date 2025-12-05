تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جيوسيبي ميازا
team-logoكومو
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب جوزيبي مياتزا، لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وفريق كومو ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل النيراتزوري المركز الثالث برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نابولي صاحب الوصافة، وأيضاً عن ميلان المتصدر للدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وكومو، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 6 ديسمبر 2025، على ملعب جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جيوسيبي ميازا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvبلال علام

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة إنتر ضد كومو

إنترHome team crest

3-5-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestكومو
1
يان سومر
25
مانويل أكانجي
95
أليساندرو باستوني
15
فرانشيسكو آتشيربي
8
بيتار سوسيتش
23
نيكولو باريلا
20
هاكان تشالهان أوغلو
32
فيديريكو ديماركو
11
لويس هنريكي
10
لاوتارو مارتينيز
9
ماركوس تورام
1
جان بوتيز
18
ألبرتو مورينو
14
جاكوبو رامون
31
ميرغيم فوجفودا
34
دييغو كارلوس
10
نيكو باز
17
خيسوس رودريجيز
23
ماكسيمو بيروني
6
ماكسينس كاكيريت
42
جايدن أداي
11
أناستاسيوس دوفيكاس

4-2-3-1

كوموAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيسك فابريجاس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج إنتر وكومو في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

كومو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات إنتر وكومو في المباريات الخمس الأخيرة

إنتر

آخر 5 مباريات

كومو

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

13

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب إنتر وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026

0