مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري الأبطال ونجاة أستون فيلا من الهبوط

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أمن مانشستر يونايتد مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الفوز على ليستر سيتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف الأول أتى عبر النجم البرتغالي المتألق برونو فيرنانديش من ركلة جزاء ثم أحرز البديل جيسي لينجارد الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من خطأ للحارس شمايكل، ليرتفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 66 ويظفرون بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليستر عند 62 نقطة في المركز الخامس.

وسيرافق تشيلسي مانشستر إلى الأبطال أيضًا، وذلك بعد الفوز الهام على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين على ملعب ستامفورد بريدج، ليؤمن بذلك المركز الرابع بنفس رصيد المانيو مع تفوق كتيبة سولشاير بفارق الأهداف.

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فوز البلوز كان كافيًا لتوتنهام حتى يمنحه المركز السادس والتأهل إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي مباشرةً رغم التعادل مع كريستال بالاس بهدف لكل منهما، حيث تساوى في النقاط مع وولفرهامبتون بـ59 لكل منهما مع تفوق كتيبة جوزيه مورينيو بفارق الأهداف.

بينما بات يتعين على آرسنال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في النهائي أمام تشيلسي من أجل الصعود إلى الدوري الأوروبي رغم فوزه هذه الجولة على واتفورد بثلاثية لهدفين ولكنه أنهى الموسم ثامنًا برصيد 56 نقطة.

وفي مباراتين آخرتين لم يكونا ذات أهمية كبيرة، فاز ليفربول على نيوكاسل بثلاثية من توقيع ديفوك أوريجي وفيرجيل فان دايك وساديو ماني، لهدف بمشاركة محمد صلاح كبديل في الشوط الثاني، فيما فاز مانشستر سيتي على ضيفه نوريتش بخماسية نظيفة.

وعلى صعيد صراع الهبوط، تاكد رسميًا مرافقة واتفورد وبورنموث لنوريتش إلى دوري الدرجة الأولى، فالأول هُزِم من آرسنال، بينما فاز الثاني على إيفرتون بثلاثية لهدف إلا أنه كان ينتظر سقوط أستون فيلا أمام وست هام، بيد أن هذا لم يحدث.

زملاء محمود حسن تريزيجيه نجوا من الهبوط بالتعادل مع كتيبة ديفيد مويس بهدف لكل منهما، حيث احتلوا المرتبة السابعة عشر برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن بورنموث وواتفورد.

يذكر أن الثنائي ليدز يونايتد بقيادة مدربه الشهير مارسيلو بيلسا وكذلك وست بروميتش الذي ينشط فيه الدولي المصري أحمد حجازي تأهلا مباشرةً إلى البريميرليج من البريميرشيب، بينما ستحدد البطاقة الثالثة من خلال الملحق الأسبوع المقبل في ويمبلي.