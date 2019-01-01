مانشستر يونايتد وأرسنال يتصارعان على مدافع يوفنتوس

الكشافون يتابعون عن كثب..

يبدو وأن ميريه ديميرال، مدافع يوفنتوس، سوف يكون صراع سوق الانتقالات الشتوية المقبلة من قبل العملاقين الإنجليزين، مانشستر يونايتد وأرسنال، وذلك حسب تقارير أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

ديميرال انضم إلى يوفنتوس هذا الصيف في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون يورو قادمًا من ساسولو، ولكنه فشل في كسب ثقة المدرب ماوريسيو ساري، فلم يشارك سوى في مباراة واحدة في مختلف المسابقات حتى الآن.

ساري يُفضل الاعتماد على الثنائي ليوناردو بونوتشي والوافد الجديد أيضًا ماتياس دي ليخت، في الوقت الذي يأتي ديميرال خيارًا رابعًا له خلف روجاني الذي يحظى أيضًا بدعم مدرب تشيلسي السابق.

وبحسب الصحيفة فإن الدولي التركي يُدرك أن فرصه في اللعب داخل البيانكونيري باتت ضعيفة للغاية، لا سيما وأن جورجيو كيليني سيعود من الإصابة في مارس وبالتالي فسيكون خيارًا خامسًا داخل الأليانز ستاديوم.

اللاعب منفتح على الرحيل، في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام من قبل مانشستر يونايتد وكذلك أرسنال، واللذان قد أرسلا بالفعل كشافيهم لمتابعته خلال مباراة تركيا وأيسلندا الأخيرة بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

بالتأكيد فإن الأزمة الدفاعية في أرسنال واضحة للجميع، فعجز ديفيد لويز عن تقديم الإضافة بعد استقدامه في الصيف، إذ تلقى الجانرز حتى الآن 17 هدفًا خلال 12 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي، مما يجعل التدعيم الدفاعي أمرًا ملحًا.

في الوقت نفسه فإن مانشستر يونايتد ليس أفضل حالًا وبدت علامات الأزمات الدفاعية واضحة للعيان، حيث عانى الفريق من وجود الشريك المناسب لهاري ماجواير في ظل تواضع عطاءات فيكتور ليندلوف وكذلك جوناس في الآونة الأخيرة.

يبقى الإشارة إلى أن الصحيفة أشارت إلى أن البطل الإيطالي سوف يُطالِب بمبلغ لن يقل عن 40 مليون جنيه استرليني في سبيل بيع صاحب الـ 21 عامًا، وقد يكون ميلان أيضًا أحد المهتمين بخدماته.