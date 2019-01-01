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مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع جناح فيورنتينا

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بيب جوارديولا يعتبر من أشد المعجبين بالدولي الإيطالي بعد تألقه هذا الموسم
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

انضم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لسباق التعاقد مع فيديريكو كييزا جناح نادي فيورنتينا الإيطالي.

كييزا تألق مع الفيولا بشكل لافت هذا الموسم، ليجذب أنظار العديد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد.

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موقع "توتو سبورت" الإيطالي أكد ان الآن المدرب بيب جوارديولا يراقب اللاعب تمهيداً لضمه.

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وأوضح أن الإسباني يعتبر من أشد المعجبين بكييزا، ويريد ضمه لتدعيم خياراته الجومية الموسم القادم.

ويواجه سيتي منافسة شرسة على خدمات اللاعب الذي يصل سعره حوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

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يوفنتوس وإنتر وكذلك يونايتد يجعلون المهمة صعبة جداً على مانشستر سيتي، ليصبح الجانب المادي أحد أهم العوامل الحاسمة للصفقة.

جدير بالذكر أن كييزا سجل 11 هدف وصنع 8 في 29 مباراة مع ميلان هذا الموسم.

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