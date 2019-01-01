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دوري أبطال أوروبا

روما يصدر بياناً حول التحكيم في مباراة بورتو

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Getty Images
لقطات جدلية تحكيمياً في ختام المباراة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أصدر روما بياناً على لسان رئيسه جيمس بالوتا للتعليق حول التحكيم في اللقاء الذي خسره أمام بورتو مساء الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وهُزم روما بنتيجة 3-1 بعد التمديد وودع بمجموع المباراتين 4-3، وشهد اللقاء احتساب ركلة جزاء لبورتو في ختام المباراة بحكم الفيديو، ومطالبة لأخرى من قبل الفريق الإيطالي.

وقال بالوتا في بيانه: "العام الماضي طالبنا بحكم الفيديو في دوري الأبطال بعد ما حدث معنا في نصف النهائي، الآن هاهو حكم الفيديو ومجدداً نتعرض للسرقة".

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وأضاف: "باتريك شيك كن واضحاً عرقلته في منطقة الجزاء، الفيديو أظهرها، ولم يتم احتساب شيئاً، أنا مللت من هذا الهراء، ولم أكمل".

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ولم توضح إدارة روما ما الإجراء الذي ستتخذه كاحتجاج على ما تراه وتصفه بالظلم التحكيمي ضد فريقها أوروبياً.

وامتنع أوزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب الفريق، عن الحديث مع الإعلام بعد المباراة، وهو ما سيعرض الفريق للعقوبات بحسب اللوائح.

وتحدثت تقارير عن إقالة وشيكة لدي فرانشيسكو بعد وداع دوري الأبطال وتذبذب نتائج الفريق محلياً الآونة الأخيرة.

ويلعب روما الأسبوع المقبل أمام إمبولي في الدوري المحلي في سعيه لبلوغ المركز الرابع.

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