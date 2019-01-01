راشفورد: كل شيء كان ضدنا لكنك تلعب لمثل هذه اللحظات

المهاجم الإنجليزي كان صاحب ركلة الجزاء التي تأهل بها مانشستر يونايتد لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

أبدى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، سعادته الشديدة بتأهل فريقه لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان.

مانشستر خسر مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره بثنائية نظيفة، ولكنه قلب الطاولة في الإياب وفاز 3/1.

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روميلو لوكاكو افتتح التسجيل، قبل أن يُعادل خوان بيرنات لأصحاب الأرض، ليضيف لوكاكو هدف آخر من خطأ للحارس جيانلويجي بوفون.

اللحظة القاتلة جاءت في الوقت بدل الضائع، بتسجيل ماركوس راشفورد هدف الفوز من ركلة جزاء، شاهدها الحكم عن طريق تكنولوجيا الفيديو.

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راشفورد قال عن تسديد الركلة:"حاولت الحفاظ على هدوئي التام، تدربت على مثل هذه الأشياء كثيراً".

وأضاف:"الهدف كان يكفي من أجل التأهل، الانتظار قبل تسجيله كان صعباً جداً، ولكننا نقاتل ونلعب من أجل هذه اللحظات".

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وتابع:"كل شيء كان ضدنا قبل المباراة ومع ذلك تعاملنا مع الموقف لأننا اعتدنا عليه وأظهرنا للجميع من نحن في النهاية".

يذكر أن مانشستر يونايتد انضم لكل من بورتو البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام بدور الثمانية للأبطال.