مانشستر سيتي يعتذر لليفربول بعد تصرفات جماهيره العدوانية!

اعتذر نادي مانشستر سيتي إلى فريق ليفربول بعد المباراة التي انتهت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان ليفربول قد استطاع تحقيق الفوز في المباراة بعد لقاء شهد العديد من الأحداث الدرامية بنتيجة (3-2).

وتحدث المتحدث الرسمي باسم النادي السماوي ليعلق على الفعل المشين الذي فعله جمهور فريقه قبل صفارة بداية اللقاء.

ماذا حدث؟

أقيمت مباراة نصف النهائي كأس الاتحاد بين مانشستر سيتي وليفربول بعد ما يقرب من 33 عامًا منذ كارثة استاد هيلزبره، والتي قتل فيها 97 من مشجعي ليفربول.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيتم تعليق لحظة صمت قبل الانطلاق تكريمًا لضحايا أسوأ كارثة رياضية في المملكة المتحدة.

ولكن دقيقة الصمت قطعها الحكم مايكل أوليفر بعد أن بدأ بعض مشجعي مانشستر سيتي يهتفون ويطلقون صيحات الاستهجان.

ماذا قال المتحدث باسم مانشستر سيتي؟

قال متحدث باسم مانشستر سيتي: "نشعر بخيبة أمل شديدة من تصرفات بعض مشجعي السيتي خلال دقيقة الصمت قبل مباراة اليوم".

وواصل: "النادي يعتذر بصدق لجميع أولئك المرتبطين بنادي ليفربول لكرة القدم".

جدير بالذكر أنه كانت هناك تقارير عن اشتباكات بين الجماهير قبل نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وظهرت مقاطع فيديو لمعارك خارج الاستاد.

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