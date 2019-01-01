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مانشستر سيتي يدخل سباق كوليبالي

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Getty Images
مدافع نابولي هدف كل أندية القمة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن دخول مانشستر سيتي سباق التعاقد مع كاليدو كوليبالي، نجم المنتخب السنغالي ونابولي.

كوليبالي مطلوب بقوة في صفوف مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، وعدة أندية قمة في أوروبا، بحسب التقارير.

وأوضحت "لاجازيتا" أن مانشستر سيتي سيعرض 95 مليون يورو على نابولي لإقناعه ببيع نجمه السنغالي الصيف الجاري.

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ويبحث سيتي عن قلب دفاع لتعويض رحيل قائده السابق فينست كومباني إلى أندرلخت، وتم ترشيح عدة اسماء لخلافته الأيام الماضية.

وارتبط سيتي بضم ماتياس دي ليخت، قائد أياكس، ولكن يواجه منافسة من جاره يونايتد، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، وبرشلونة.

كوليبالي يتواجد في الوقت الراهن في معسكر منتخب بلاده السنغال الذي يستعد لخوض أمم أفريقيا 2019 بمصر.

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