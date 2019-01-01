رودري يطلب الرحيل عن أتلتيكو مدريد، والسيتي وبايرن يُفاوضانه

اللاعب أقرب للنادي الإنجليزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة آس الإسبانية وعددًا من المصادر الأخرى أن رودري أبلغ إدارة ناديه أتلتيكو مدريد برغبته الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وارتبط لاعب الوسط مؤخرًا بالانتقال لناديي بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، مع منح الأفضلية للنادي الإنجليزي الذي أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 70 مليون يورو.

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وانتظر النادي الإسباني لمعرفة رأي رودري وخططه المستقبلية، وقد كشف اللاعب عنها اليوم بالتوجه لأتلتيكو بطلب للاستماع للعروض المقدمة له نظرًا لرغبته الرحيل بحثًا عن تجربة جديدة.

وقال فابريتسيو رومانو الصحفي في قناة سكاي سبورت وجارديان أن مان سيتي أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي ويُفاوض حاليًا رودري للوصول لاتفاق حول البنود الشخصية لعقده.

وأوضح رومانو أن الأولوية لدى صاحب الـ22 عامًا في التفاوض مع بطل إنجلترا، لكن حال الفشل في التوصل لاتفاق سيتوجه للحديث مع بايرن ميونيخ.

وحدد أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي لاعب ريال مدريد البعيد عن حسابات المدرب زين الدين زيدان كأفضل معوض لرودري، وسيبدأ الحديث مع إدارة الريال في الأيام القادمة.