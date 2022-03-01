مانشستر سيتي يتضامن مع زينتشينكو على طريقته الخاصة

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التضامن بطريقته الخاصة مع لاعبه الأوكراني أوليكساندر زينتشينكو خلال أزمته الحالية.

ويمر زينتشينكو بظروف صعبة هذه الأيام، بسبب التدخل العسكري الروسي ضد بلاده بنهاية شهر فبراير الماضي وحتى الآن.

وهو ما دفع المدرب بيب جوارديولا مدرب سيتي، لمنحه شارة القيادة خلال مباراة الفريق مع بيتربوره يونايتد في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويأتي ذلك بعدما كان من المقرر أن يرتديها البرازيلي فرناندينيو وفقًا لما أعلنه النادي عبر الوسائل الرسمية قبل مواجهة مضيفه من دوري الدرجة الثانية.

ولكن بعد فترة وجيزة قام النادي الإنجليزي بالإعلان عن تسليم الشارة إلى زينتشينكو قبل أكثر من ساعة بقليل من الموعد المقرر لبدء المباراة.

وتمثل هذه الخطوة حالة من التضامن للنادي ومدربه، بسبب ما يمر به اللاعب منذ بداية الاعتداء الروسي على بلاده.

يذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على كرة القدم العالمية، حيث تم استبعاد المنتخب الروسي من تصفيات كأس العالم، كما تم نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا إلى العاصمة الفرنسية باريس.

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