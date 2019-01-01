مانشستر وإنتر يتنافسان للظفر بدوجلاس كوستا

اللاعب يمر بموسم سلبي في يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت تقارير صحفية إيطالية وإسبانية أن البرازيلي دوجلاس كوستا أصبح قريباً من مغادرة يوفنتوس بعد انتهاء فعاليات الموسم الجاري.

وابتعد الجناح البرازيلي عن المشاركة مع فريقه خلال الموسم الجاري بسبب تعدد الإصابات ودخوله في مشاكل خارج الملعب.

وقالت "توتوسبورت" إن كوستا سيكون أول المغادرين ليوفي الصيف المقبل لرغبة الفريق في جمع الأموال وتوفير لاعب متاح دائماً.

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سيعودان الليلة بألوان الوطن 🇵🇹🇦🇷 pic.twitter.com/bHIeu98n3l — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

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وأشارت الصحيفة أن بيبي ماروتا، مسؤول القسم الرياضي في إنتر، يعرف كوستا جيداً لكونه هو من جلبه ليوفنتوس من بايرن ميونخ بالماضي.

وتحدثت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لا يزال مهتماً بالبرازيلي ويضعه على رأس قائمة الأهداف المحتملة للموسم المقبل.

وفي إسبانيا، ذكرت "ماركا" أن كوستا قد يتم عرضه بالإضافة لمبلغ مالي من قبل يوفنتوس للحصول على ماورو إيكاردي من إنتر.

وكان يوفنتوس قد ضم كوستا من صفوف بايرن ميونخ قبل موسمين مقابل مبلغ يقارب 46 مليون يورو.