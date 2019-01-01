دوري السوبر الأوروبية - عوائد مالية تصل إلى 900 مليون يورو لكل فريق

مكاسب مالية كبيرة حال تم تطبيق بطولة دوري السوبر الأوروبية خلال الفترة المقبلة

يخطط القائمون على تنظيم بطولة دوري السوبر الأوروبي لمنح عوائد تصل إلى 900 مليون يورو لكل فريق يشارك بعيدًا عن إيرادات البث التلفزيوني.

دوري السوبر الأوروبي هي بطولة تسعى رابطة الأندية الأوروبية لتنظيمها بدلًا من دوري أبطال أوروبا على أن تقام في أيام السبت والأحد وتترحل مباريات الدوري إلى منتصف الأسبوع.

وقالت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية إنّ هناك توجه لإغراء الأندية الكبرى بالمشاركة في البطولة عن طريق تقديم مبلغ 900 مليون يورو لكل فريق بجانب المكاسب الأخرى.

ووتتلخص هذه المكاسب المالية في عوائد البث التلفزيوني وجوائز الفائزين بالبطولة بجانب أسعار التذاكر.

وأوضح خوامي رورز، المتخصص في التسويق، للإذاعة أنّ هذا الرقم غير صحيح ومن المستحيل أن تتمكن الرابطة من دفع 900 مليون يورو لكل فريق لأن هذا يحتاج لميزانية ضخمة لا يمكن الوصول لها.

📺 وسائل الإعلام الإماراتية أفادت أن اللاعب تعرض لنزيف في الدماغ لكن حالته مستقرة الآن بعض الشيء



كل تمنياتنا له بالسلامة والعافية 🙏



( 📸 :@AlJazira_uae ) pic.twitter.com/kemRoM53JQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

جدير بالذكر أنّ رئيس الاتحاد الأووبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين رفض تمامًا الموافقة على تنظيم مثل هذه البطولة.

وكان جيانو إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، هدد من يشارك في هذه البطولة مستقبلًا بالحرمان من خوض كأس العالم.

وبجانب برشلونة وريال مدريد فن الأندية المقترح مشاركتها في دوري السوبر هي يوفنتوس، ليفربول، أرسنال، مانشستر يونايتد وسيتي، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.