مالكوم: استمعت لنصائح ميسي ولا نتحدث عن عودة نيمار

تعرف على تصريحات مالكوم بعد تألقه في الكلاسيكو ضد ريال مدريد وتسجيله هدفًا

كشف مالكوم، لاعب برشلونة، النصائح التي وجهها ليونيل ميسي له قبل مباراة الكلاسيكو كما تحدث عن إمكانية عودة نيمار.

وتعادل الفريقان بهدف لكل جانب في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما تقدم لوكاس فاسكيز للملكي، ثم عادل مالكوم للبلوجرانا.

وقال مالكوم في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "شاهدت هدفي في مرمى ريال مدريد 100 مرة وأتمنى أن أستمر في تقديم الأفضل رفقة النادي الكتالوني".

وتابع: "ميسي نصحني قبل المباراة بالهدوء، أنا فخور بمشاركة غرفة الملابس مع أفضل لاعب في التاريخ".

مالكوم رفض المقارنة مع فينيسيوس جونيور مؤكدًا أنّ كل لاعب لديه إمكانياته الخاصة والأهم أنّ كلاهما يرتدي قيمص فريق من الأفضل في العالم.

🔴 ( أوبلاك - راموس - هازارد - صلاح - ميسي )

🔵 ( دي خيا - فان دايك - مودريتش - مبابي - رونالدو )



💢 أي فريق تختار.. فريق ميسي أم رونالدو🔥 🤔 pic.twitter.com/w7rKK6ayOm — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

وأردف: "لا نتحدث في غرفة الملابس عن نيمار، ورغم أنني أحبه للغاية وأتواجد معه في المنتخب ولكن في برشلونة نسوا أمره".

واختتم: "لدي 4 سنوات ونصف في عقدي مع برشلونة وسأحاول بذل كل ما لديّ لأجل خدمة الفريق وتقديم الأفضل طوال الوقت".

ويلعب لقاء العودة في مدريد في 27 فبراير المقبل بعدما ينتهي الفريقان من لقاءات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.