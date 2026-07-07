كأس ملك إسبانيا
نظرة عامة على كأس ملك إسبانيا
كأس ملك إسبانيا، المباريات والنتائج
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الأربعاء، 4 فبراير
الثلاثاء، 10 فبراير
الأربعاء، 11 فبراير
الاثنين، 2 مارس
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Augsburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bayern Munich
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Borussia Moenchengladbach
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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