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كأس ملك إسبانيا

نظرة عامة على كأس ملك إسبانيا

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كأس ملك إسبانيا، المباريات والنتائج

الأربعاء، 4 فبراير
ريال بيتيس badge
ريال بيتيس
بيتيس
0
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
5
انتهت
الثلاثاء، 10 فبراير
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
0
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
1
انتهت
الأربعاء، 11 فبراير
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
4
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
0
انتهت
الاثنين، 2 مارس
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
0
انتهت
المجموع 3 - 4
الثلاثاء، 3 مارس
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
1
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
0
انتهت
المجموع 2 - 0
الجمعة، 17 أبريل
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
2
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
2
انتهت
ضربة جزاء 3 - 4
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Augsburg crestAugsburg00000000
2Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen00000000
3Bayern Munich crestBayern Munich00000000
4Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund00000000
5Borussia Moenchengladbach crestBorussia Moenchengladbach00000000
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