مالديني يكشف عن شرط إبراهيموفيتش لتجديد تعاقده

مالديني كشف عن شرط السلطان

تحدث باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، عن الشرط الذي وضعه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لتجديد عقده في الموسم المقبل.

السلطان البالغ من العمر 38 عاماً عاد إلى ميلان مرى أخرى في سوق الانتقالات الشتوية الماضي، وأدت عودته إلى عودة النتائج الجيدة إلى ميلان مرة أخرى.

وقال مالديني في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "الشرط الذي وضعه زلاتان كان وصول الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وسيجدد العقد تلقائيًا في حال وصولنا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

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وأضاف: "في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، سنجلس للتفاوض مرة أخرى حول تجديد العقد ونتمنى أن يبقى معنا ونلعب في دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "مع إبراهيموفيتش هناك دائماً نقاشًا شخصيًا وحوارًا مفتوحًا، بشكل دائم، وإلا لما عاد".

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مالديني تحدث أيضاً عن اللاعب أنتي ريبيتش وأكد: "أن اللاعب يتواجد على سبيل الإعارة لمدة موسمين، لذا سيكون هنا في الموسم المقبل أيضاَ ومن بعدها سنرى ما يمكن فعله".

يذكر أن ميلان يحتل المركز السابع برصيد 36 نقطة بفارق 9 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.