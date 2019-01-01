مالديني: مودريتش سيكون مثالياً في ميلان

صفقة صعبة المنال للروسونيري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق باولو مالديني، المدير الإداري لميلان، على إمكانية تعاقد فريقه مع الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد.

وخرجت تقارير الأيام الماضية عن اجتماع بين وكلاء مودريتش وإدارة ميلان لاستكشاف مدى إمكانية إتمام الصفقة.

وقال مالديني في مؤتمر صحفي الجمعة: "لم نتفاوض أبداً لضم مودريتش، قلت لجيامباولو أن الفريق يحتاج عناصر شابة وقوية".

وأكمل: "مع هؤلاء هناك حاجة لبعض الخبرة، تطور الشباب يحتاج لوجود أصحاب الخبرات، ولذا مودريتش سيكون مثالياً، ولكن لم نفاوضه".

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وحاول إنتر الصيف الماضي ضم مودريتش هو الآخر، ولكن قوبلت مساعيه بالفشل بعد رفض ريال مدريد وتجديد عقد الكرواتي.

ويتواجد مودريتش حالياً مع ريال مدريد في معسكره التحضيري للموسم المقبل في كندا.