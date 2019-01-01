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مارينو: يوفنتوس سيتعاقد مع ديشان وكييزا الموسم المقبل

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هل نرى تغييرات كبرى في تورينو العام القادم؟
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف المدير الرياضي الشهير السابق بيير باولو مارينو عن عدة تغييرات كبيرة ستحدث في يوفنتوس الموسم المقبل على صعيد التدريب واللاعبين.

وأثيرت التكهنات حول استمرار ماسيمليانو أليجري في منصبه مدرباً للفريق من عدمه بعد نهاية الموسم الجاري، وسط حديث عن عدة أسماء مرشحة للمنصب.

وقال مارينو في حوار مع "توتوسبورت": "أليجري لن يبقى، هو من سيرحل عن يوفنتوس الموسم المقبل، وفي مكانه سيأتي ديشان، أما في إنتر فسباليتي باق إذا أنهى الموسم ثالثاً".

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وأضاف: "روما يريد ساري لأن رئيسه بالوتا معجب به، أنشيلوتي سيكمل في نابولي ولكنه لن يكون فرجسون، لا يوجد شيء شبيه بإيطاليا، جاتوزو أيضاً مستمر".

وعن صفقات يوفنتوس: "كييزا سيلعب مع يوفنتوس العام المقبل، أيضاً تونالي سينضم له هناك مستقبلاً".

وتتصارع عدة أندية، من ضمنها يوفنتوس، على خدمات الثنائي الشاب فيديريكو كييزا، جناح فيورينتينا، وساندرو تونالي، موهبة بريشيا.

واشتهر مارينو عن فتراته كمدير رياضي في صفوف نابولي، أودينيزي، وأتالانتا.

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