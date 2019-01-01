بايرن ميونخ يلتحق بسباق ضم يوفيتش

النجم الصربي محط أنظار الجميع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن بايرن ميونخ هو أحدث الأندية المهتمة بخدمات الدولي الصربي لوكا يوفيتش، نجم إينتراخت فرانكفورت.

وارتبط اسم يوفيتش بعملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في الأشهر الماضية، بالإضافة لمانشستر سيتي وتشيلسي وإنتر.

وذكرت "موندو" أن بايرن ميونخ سيتقدم في الساعات المقبلة بعرض رسمي لنادي فرانكفورت من أجل ضم الصربي الشاب الصيف المقبل.

فرانكفورت ينفي تلقي أي عرض لأجل يوفيتش

نظرة أقرب على -التحفة الفنية الجديدة- قميص المكسيك 👕🇲🇽😍 pic.twitter.com/Qps7lT9Qgo — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

آخرهم جريزمان - إبراهيموفيتش وميدو ونجوم أخطأوا الاختيار

ويريد بايرن حسم الأمور مبكراً بالتفاوض مباشرة مع فرانكفورت وتجنب الدخول في مزايدات من أجل الصربي مع أندية أخرى.

ويتابع برشلونة يوفيتش عن كثب الفترة الماضية وأرسل كشافيه لمراقبة اللاعب في مباراة إنتر بالدوري الأوروبي الأخيرة.

وسجل يوفيتش هدف بلاده الوحيد في المباراة الودية أمام ألمانيا قبل يومين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.