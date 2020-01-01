ماركو مارين ورقة جروس الرابحة أمام الوحدة

جروس قرر الاستعانة بالمحترف الألماني ماركو مارين ضمن قائمة البدلاء

قالت تقارير صحفية مُقربة من نادي الأهلي السعودي أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس قد استقر على الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراته أمام نادي الوحدة.

ويلتقي الراقي اليوم أمام الوحدة ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الملك عبد العزيز ملعب الفريق الوحداوي.

التقارير قالت أن جروس قرر الاستعانة بالمحترف الألماني ماركو مارين ضمن قائمة البدلاء وذلك في المواجهة التي ستجمع فريقه بالوحدة.

الوافد الجديد على الراقي كان قد ظهر بشكل جيد خلال الـ20 دقيقة التي شارك فيها أمام فريق أبها، حيث فضل مدرب الأهلي الاحتفاظ به كورقة رابحة ضمن قائمة البدلاء في ظل عدم وصول اللاعب للجاهزية البدنية الكاملة للمشاركة في 90 دقيقة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب السويسري على نفس الأسماء التي شاركت في لقاء أبها الأخير ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، مع ظهور عبد الفتاح عسيري لاعب خط الوسط الدولي للقائمة والذي غاب عن اللقاء الأخير بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الفريق مشاركة اللاعب سعيد المولد الظهير الأيمن منذ بداية اللقاء بعد أن أبعدته الإصابة في مفصل القدم عن المشاركة في المباريات الماضية.

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يُذكر أن أندية الهلال والنصر قد حسما تأهلهم إلى دور نصف نهائي البطولة، بينما تحسم مواجهتي الوحدة والأهلي وأبها والفتح باقي المتأهلين.