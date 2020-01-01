ماركو مارين .. من سيكون ضحية "جوكر" الأهلي الجديد؟

معضلة مهمة أمام المدرب السويسري

لعب ماركو مارين مباراته الأولى مع الأهلي مساء اليوم أمام أبها ، إذ شارك خلال الشوط الثاني وقدم أداءً مميزًا لفت خلاله الأنظار خاصة على صعيد صناعة اللعب والفرص.

الأهلي هزم أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أحرز تفاريس الهدف الأول فيما أضاف زميله السوري الهدفين الآخرين، ليصعد الفريق للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

فيديو | ماركو مارين يصنع هدفه الأول مع الأهلي بتمريرة رائعة

وصنع اللاعب الألماني الهدف الثالث لفريقه بتمريرة عرضية ممتازة تابعها عمر السومة بنجاح، وهو ما بدأ حديثًا بين جماهير الأهلي حول استحقاقه اللعب أساسيًا خاصة أن تحركاته وأدائه انعكس إيجابًا على المنظومة الهجومية وخاصة أداء المهاجم السوري.

المدرب كريستيان جروس أشرك مارين بدلًا من دجانيني تفاريس وغير طريقة اللعب من 4-4-2 إلى 4-2-3-1، إذ تواجد لاعب تشيلسي سابقًا بين يوسف بلايلي وسلمان المؤشر وخلف السومة.

ويُجيد مارين اللعب في كافة المراكز خلف المهاجم، إذ يلعب جناح أيمن وجناح أيسر لكن الأولوية لصانع الألعاب من العمق، كما أنه لعب عددًا قليلًا من المباريات في وسط الملعب خاصة من الجانب الأيسر، وكذلك كمهاجم متحرك.

المركز مباريات أهداف تمريرات حاسمة صانع ألعاب 118 12 40 جناح أيمن 102 22 29 جناح أيسر 69 11 19 لاعب وسط أيسر 33 5 12 مهاجم متحرك 26 3 8 محور ارتكاز 2 0 0 مهاجم متقدم 1 0 0 لاعب وسط أيمن 1 1 0

جودة مارين التي ظهرت جليًا اليوم من المرجح أن تُقنع جروس بالاعتماد عليه أساسيًا، لكن من سيدفع ثمن هذا؟ من سيكون ضحية لاعب النجم الأحمر السابق؟

جروس قد يُقرر الحفاظ على طريقة لعب 4-4-2 ويُشرك مارين بجانب أحد المهاجمين، السومة ودجانيني، ليكون المهاجم المتحرك، خاصة أن كليهما يُجيد لعب دور المهاجم القناص داخل منطقة الجزاء، وإن كان السوري هو الأفضل هنا.

المرجح أكثر أن يُغير جروس من طريقة لعبه إلى 4-2-3-1 وهي المفضلة له، وهنا سيُجبر على التخلي عن أحد الرباعي، السومة ودجانيني وبلايلي والمؤشر، إذ سيلعب مارين بدلًا من أي منهم.

باعتقادي أن بلايلي والسومة يضمنان تواجدهما في التشكيل الأساسي، نظرًا لعطاء الأول الملفت في الجانب الأيسر وقدرات الثاني الممتازة داخل منطقة الجزاء وشخصيته القيادية وخبرته الكبيرة.

يبقى الاختيار بين دجانيني والمؤشر، وما يجعل مركز اللاعب السعودي مهددًا قدرة مهاجم الرأس الأخضر على اللعب على الجناح الأيمن بجودة جيدة للغاية خاصة هجوميًا وتحديدًا فيما يتعلق بالدخول لمنطقة الجزاء والتحول لمهاجم وقتما احتاج الأمر.

لذا، إن احتاج جروس أن يُهاجم سيلعب بدجانيني ومارين وبلايلي خلف السومة وهو رباعي مرعب هجوميًا، فيما إن احتاج أن يلعب بتوازن دفاعي أكبر خاصة في المباريات الكبيرة والصعبة، سيلعب بالمؤشر في الجانب الأيمن على حساب مهاجم الرأس الأخضر أو ربما السومة في بعض الأوقات.

طريقة لعب ثالثة قد يتبعها المدرب السويسري هي 4-3-3 وتحديدًا 4-3-1-2 بتواجد ماركو مارين خلف السومة ودجانيني في الهجوم، وهنا قد يلعب المؤشر ضمن ثلاثي الوسط ليكون صاحب الأدوار الهجومية، لكن باعتقادي أن حدوث هذا صعب إلا في حالة غياب بلايلي لظرف ما، إذ أن خروج الجزائري من التشكيل الأساسي يبدو صعبًا للغاية في ظل المستويات التي يُقدمها.

ماركو مارين لن يُضيف الجودة الفنية لمنظومة الأهلي الهجومية فقط، بل كذلك مرونة هائلة لجروس، إذ هو قادر كذلك على اللعب في خط الوسط الثلاثي وقد يلعب ضمن ثلاثي الوسط في 4-3-3 ليكون صاحب النزعة الهجومية وأمامه الثلاثي دجانيني والسومة وبلايلي، وهذا في حالة الحاجة لزخم هجومي.