مارسيال في حسابات ديشان رغم غيابه عن المنتخب

مارسيال خارج حسابات فرنسا وداخل حسابات ديشان

ذكر ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا أن مهاجم نادي مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال ما زال في حساباته رغم غيابه عن القائمة المستدعاة لمنتخب فرنسا.

وغاب مارسيال عن قائمة منتخب فرنسا المستدعاة من أجل مواجهتي مولدوفا وألبانيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وحول ذلك، أثير الجدل في الأوساط الصحفية الفرنسية حول مستقبل أنتوني مارسيال مع المنتخب الفرنسي في ظل وجود المدرب ديدييه ديشان.

ولكن على عكس ما يقال، أكد ديشان أن مارسيال في حساباته للفترة القادمة وأنه من أهم الأسماء التي ستتواجد في قائمة المنتخب مستقبلًا.

وأضاف: "لقد غاب مارسيال فقط بسبب الإصابة عن الفترة الماضية، لم يظهر في الكثير من المباريات، وحالته تحتاج إلى المزيد من المشاركات حتى يستعيد لياقته ومستواه"

وتابع: "في كأس الأمم الأوروبية ستضم القائمة أجهز اللاعبين والأكثر استعدادًا لارتداء قميص المنتخب، على الجميع العمل في هذه الفترة لأنه لا مكان مضمون"

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يذكر أن منتخب فرنسا قد خسر نهائي النسخة الأخيرة في 2016 أمام منتخب البرتغال بهدف للا شيء، وذلك بعد بطولة استضافها على أرضه.