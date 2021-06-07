مارتينيز: هازارد قليل الحظ في ريال مدريد!

روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا يتحدث عن حظ هازارد في ريال مدريد ومدى جاهزيته لخوض يورو 2020.

أكد روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن لاعبه إيدين هازارد لا يملك الكثير من الحظ مع ناديه الإسباني ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مع "لا فانجارديا"، وأكد خلالها أن مشاركة هازارد ضد كرواتيا كانت نفسية في المقام الأول.

ما الذي قاله روبرتو مارتينيز عن حظ هازارد في ريال مدريد؟

وقال مارتينيز: "هناك القليل من الحديث في كرة القدم عن الحظ، وحتى الآن لم يحصل هازارد على حظه في ريال مدريد".

وأضاف: "لا يمكن الحكم على هازارد في ريال مدريد حتى الآن، فهو لم يلعب كثيرًا، قبل ذلك كان لا يغادر الملعب مع تشيلسي ولا يصاب".

وأردف: "بالنسبة لنا هو لاعب محوري، وقائد الفريق وأحد رموزه، لنأمل أن تكون تلك التركيبة مع البيئة التي نملكها سببًا في تغير حظه وابتسامه من جديد في الملعب".

ما الذي قاله عن عودة هازارد؟

وأكمل: "عندما يكون إيدين مستمتعًا تكون كرة القدم التي يقدمها مختلفة، وتصنع الفارق، وهذا بالتحديد ما ننتظره جميعًا".

وأردف: "لقد شارك ضد كرواتيا لمدة عشر دقائق فقط بهدف أن يتواجد على أرض الملعب، الأمر نفسي في المقام الأول، لكن من الصعب تحديد موعد جاهزيته".

كيف كان وضع هازارد في ريال مدريد حتى الآن؟

فقد هازارد فرصة المشاركة في 60 مباراة بشكل إجمالي حتى الآن مع ريال مدريد في كل البطولات منذ أن انضم للفريق قبل عامين.

النجم البلجيكي غاب عن 32 مباراة في الموسم الماضي، ولم يسجل حتى الآن في ريال مدريد سوى خمسة أهداف وثماني صناعات.

اقرأ أيضًا