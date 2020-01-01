ماتيتش: سولشاير تطور كمدرب

أنشيلوتي من الأفضل في العالم..

يؤمن نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد، أن مدربه أولي جونار سولشاير، قد أصبح مدربًا أفضل مما كان عليه في العام الماضي وشدد على أن هدف المانيو هذا الموسم هو الوجود في المربع الذهبي للبريميرليج.

وكان سولشاير قد تولى مقاليد الحكم في اليونايتد خلفًا لجوزيه مورينيو في ديسمبر 2018، ورغم البداية الجيدة المتمثلة في الريمونتادا الشهيرة على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، إلا أن الأمور هذا الموسم ليست على النحو المنتظر منه.

ماتيتش في تصريحات للصحافة قال عن سولشاير "في رأيي، إنه الآن مدرب أفضل مما كان عليه منذ عام، الآن هو يعرف اللاعبين، وبات يُدرك ما ينبغي عليه فعله قبل المباريات. أعتقد أن لهذه الوظيفة الخبرة مهمة للغاية.".

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كما أضاف "هدفنا لا يزال هو المركز الرابع لأننا لا نعلم ماذا سيحدث مع مانشستر سيتي، نحن نلعب حاليًا وعيننا على المركز الرابع، هذا هو هدفنا في الوقت الراهن.".

"أعتقد أن لدينا ما يكفي حتى نُنهي الموسم في المربع الذهبي، فقط ينبغي علينا أن نستمر في الأداء بنفس الصورة التي نظهر بها في آخر 5 أو 6 مباريات. حتى المباريات التي لم نلعب فيها بصورة جيدة، تمكنا من الفوز، وهذا أمر مهم."

"لا تحتاج دائمًا إلى اللعب بشكل جيد من أجل الفوز، أنا واثق وأظن أن اللاعبين أيضًا لديهم الثقة في أنفسهم وفي الفريق وقدرتنا على إنهاء الموسم في المربع الذهبي."

مانشستر يونايتد يستعيد بوجبا في الديربي

وتطرق ماتيتش للحديث حول مدربه الأسبق كارلو أنشيلوتي، والذي يُشرف على تدريب إيفرتون، والذي سيستضيف مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدولي الصربي قال "عندما وقعت مع تشيلسي لأول مرة في 2009 كان هو مدربي حينها، إنه مدرب رائع ولديه شخصية مميزة ورائعة للغاية، إنه واحد من الأفضل في تاريخ كرة القدم، لقد فاز بالعديد من الألقاب، لذا سيكون من الجميل رؤيته مرة أخرى.".

وأتم "تحدثت عنه عندما وقع لإيفرتون، قلت أنه سيحسن الفريق وهذا بالفعل ما حدث، فرقته تلعب الآن دائمًا بشكل جيد. إنه مدرب يتمتع بخبرة كبيرة ويعرف جيدًا ما يتعين عليه فعله في كل موقف، أتمنى له التوفيق ولكن ليس يوم الأحد!.".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة وبفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يأتي إيفرتون في المركز 11 برصيد 36 نقطة ولم يُهزم منذ وصول أنشيلوتي سوى في مباراتين فقط آخرهما الجولة الماضية من أرسنال.