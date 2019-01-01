منافس إنجليزي جديد يزاحم آرسنال على خليفة إيمري

المنافسة ستحتدم في الأيام والأسابيع القليلة القادمة

أفادت تقارير صحفية، أن مهمة آرسنال في التعاقد مع أبرز المرشحين لخلافة أوناي إيمري تعقدت أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد دخول المدرب المرشح مارسيلينو دائرة اهتمام إيفرتون.

ويبحث النادي اللندني عن بديل لمدربه السابق، ليتسلم المهمة شكل دائم من المدرب المؤقت الحالي فردريك ليونبرج، ونفس الأمر بالنسبة لنادي مدينة نهر الميرسيسايد، هو الآخر يبحث عن خليفة لماركو سيلفا.

وبحسب ما هو متداول، فقد أجرى آرسنال اتصالات مع مدرب فالنسيا السابق، للاتفاق معه على البنود الشخصية في عقده، على أمل أن ينتشل الفريق من براثن الضياع، ويعيده للمنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المُقبل.

وبالتزامن مع مفاوضات آرسنال ومارسيلينو، دخل التوفيز على الخط، لاعتقاد المسؤولين بأنه النموذج المثالي للنادي في الوقت الراهن، ما يعني أن الأيام والأسابيع القادمة، ستشهد منافسة حامية الوطيس بين إيفرتون وآرسنال على المدرب الإسباني.

وكان المدرب البالغ من العمر 54 عامًا، قد أقيل من تدريب خفافيش الميستايا بشكل مفاجئ في بداية الموسم الجديد، وذلك بعد نجاح ملموس دام لنحو عامين.

ويعتبر أفضل إنجاز حققه مارسيلينو مع فالنسيا، هو إعادته لمناص التتويج، بقيادته للفوز على برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا الأخير.