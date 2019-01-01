رسميًا – نجم تشيلسي السابق يعود لإنجلترا عن طريق التشامبيونشيب

النجم النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي السابق يعود لإنجلترا من جديد عن طريق فريق ميدلزبره والذي ينشط في بطولة التشامبيونشيب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ميدلزبره بشكل رسمي عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب النيجيري جون أوبي ميكل نجم تشيلسي السابق لينضم لصفوفه بداية من يناير الجاري.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي واكتفى من خلاله بالتأكيد على أن نجم البلوز السابق سينضم لهم لفترة وجيزة، تلك ستكون حتى نهاية الموسم.

وكان ميكيل كان قد انضم لصفوف تيانجين تيدا الصيني في يناير 2017 وأمضى موسمين مع الفريق دون أن يحقق أي بطولة تنافسية.

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وأعرب المدير الفني لفريق مديلزبره توني بوليس عن سعادته بالصفقة حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي: "ميكيل يملك عقلية انتصارية أنا سعيد بالحصول على خدمات شخص يملك كل تلك الخبرات والجودة".

ويملك ميكيل خبرة كبيرة في البطولات الإنجليزية حيث سبق له اللعب من قبل في 249 مباراة بالدوري الإنجليزي رفقة البلوز، بالإضافة لـ 59 لقاء بدوري أبطال أوروبا.

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جدير بالذكر أن ميكيل الذي يبلغ من العمر 31 عامًا يملك في رصيده 85 مباراة دولية بقميص منتخب النسور سجل خلالهم ستة أهداف.