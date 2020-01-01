تقارير .. ليفربول يحدد ماندي لخلافة لوفرين

هل ينضم الجزائري إلى الريدز؟

أشارت أنباء قادمة من إسبانيا إلى اهتمام ليفربول بالتعاقد مع الدولي الجزائري عيسى ماندي خلال الانتقالات الصيفية لتعويض الرحيل الوشيك لديان لوفرين.

عدة وسائل إعلام أكدت اقتراب رحيل لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي مقابل قرابة 12 مليون يورو في الأيام المقبلة.

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"إستاديو ديبورتيفو" المقربة من ريال بيتيس أكدت وجود اهتمام من الريدز بالتعاقد مع المدافع الدولي الجزائري لسد الفراغ الذي سيخلفه رحيل لوفرين.

وأضاف التقرير أن ميندي يتبقى في عقده عاماً وحيداً ولا ينوي على قبول عرض بيتيس بالتمديد لمدة إضافية، ويسعى لخوض تجربة جديدة.

نقطة أخرى أشار لها التقرير وراء سعي أبطال إنجلترا لضم الجزائري هي قدرته على شغل أي مركز بخط الدفاع، مما يجعله مفيداً ليورجن كلوب على عدة أصعدة.

سعر ماندي سيكون مناسباً لليفربول، إذ قدره التقرير في حدود 10 مليون يورو، مما يعني تمويله من عملية بيع لوفرين إلى زينيت.

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وشارك بطل إفريقيا في 2019 بثلاثين مباراة مع ناديه الأندلسي بالمسابقات المحلية الإسبانية هذا الموسم.