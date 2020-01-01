ميسي يتسبب في خسارة رهان بين ثنائي ليفربول

ماهو الرهان الخاسر الذي حدث بين نجمي ليفربول؟

يبدو أن رهانًا خاسرًا سيجبر أوكسيليد تشامبرلين على وضع قميص زميله في ليفربول أندرو روبرتسون في منزله بدلًا من قميص ليونيل ميسي.

وكان تشامبرلين قد حصل على قميص ميسي خلال المواجهة التي جمعت ليفربول ببرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقد حصل كل من لاعب خط الوسط الإنجليزي والظهير الأيسر الأسكتلندي على أول ميدالية ذهبية لهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقبل بداية الموسم، راهن تشامبرلين زميله روبرتسون حول قدرته على صناعة 10 أهداف أو أكثر في الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكناتج عن الرهان، وعد تشامبرلين أندرو روبرتسون بأنه سيضع قميصه في منزله بدلًا من قميص ليونيل ميسي في حال نجح في منح الـ 10 تمريرات حاسمة.

وقدم روبرتسون موسمًا تاريخيًا رفقة زميله على الجانب الأيمن ألكسندر أرنولد، ليصل إلى 13 تمريرة حاسمة خلال الموسم الحالي من البريميرليج.

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وبذلك سيضطر تشامبرلين أن ينفذ وعده بأن يتنازل عن قميص ليونيل ميسي ويستبدله بقميص النجم الأسكتلندي وزميله في ليفربول .